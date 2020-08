Fontos tudnivaló a háziorvosi rendelőkben: ezt intézd el még a második hullám előtt

Több 10 ezer diák költözik egyik városból a másikba ezekben a napokban, és kezdi meg felsőoktatási tanulmányaival együtt új életét. A nagy izgalmak közepette nem árt felkészülni minden eshetőségre, érdemes például az új lakóhelyen új orvost is választani. A járvány esetleges második hullámára való felkészülésnek az is fontos eleme, hogy pontosan tudjuk, ki a háziorvosunk, hol és mikor rendel, miképp léphetünk vele kapcsolatba.

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 91 460-an nyújtottak be érvényes jelentkezést, a háromnegyedüket fel is vették valamilyen intézménybe, és ebbe még nincsenek benne a sikeres pótfelvételik (a ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki). Ez azt jelenti, hogy ezekben a napokban több 10 ezer diák hagyja el korábbi otthonát, költözik új városba. Az nagy izgalmak közepette azonban a nem várt helyzetekre is fel kell készülni.

Sokan nem is gondolnak rá, de egy egyszerű orvosi vizsgálat is sokkal bonyolultabb egy idegen városban, és csak akkor szembesülnek vele, amikor már megbetegedtek. A biztosított személyek egyik legalapvetőbb jogosultsága, hogy az ellátást végző orvost, így a háziorvost is megválaszthatják, és a korábban választott háziorvos helyett választható másik háziorvos évente egy alkalommal indokolás nélkül.

De hogy működik ez a gyakorlatban? A Pénzcentrum a háziorvos váltás folyamatáról az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnökét, dr. Selmeczi Kamillt kérdezte korábban:

A háziorvoslás alapja a személyes bizalmon alapuló és szabad orvosválasztás. Bármelyik háziorvos és praxisa választható, természetesen az ésszerű határokon (távolság, közlekedés stb.) belül. Nem kötelező, de célszerű a település (település rész) ellátását biztosító háziorvos választása

- mondta dr. Selmeczi Kamill. Azt is elmondta lapunknak, hogy a legújabb jogszabály szerint évente egy alkalommal van lehetőség háziorvos (praxis) váltására. A páciensnek új választott háziorvosánál kell jelentkeznie, és megadni az addigi orvosa nevét és székhelyét. Ezután a választott új háziorvos igazolást állít ki a páciensnek a praxisba történő felvételről. A törzskarton kikérő nyomtatványon meg kell adni a beteg adatai, és aláírásával el kell látnia, melyet az új orvos továbbít a korábbinak.

Adatvédelmi okokból a betegdokumentáció sem a beteggel sem elektronikus úton nem küldhető.



Azt is megkérdeztük a Szövetség elnökétől, hogy kötelessége-e az új háziorvosnak átvenni a pácienst, vagy mondhatja - például túlterheltségre hivatkozva - hogy nem fogadja. Dr. Selmeczi Kamill ezzel kapcsolatban elmondta: a praxisba bejelentkező beteget nem lehet elutasítani, semmilyen indokkal. Előfordulhat nagy létszámú praxisok esetén, hogy a bejelentkezés előtt - ellátási biztonságra tekintettel - a választott háziorvos másik területi ellátót javasol, de ha beteg lakóhelyén ragaszkodik a praxishoz, akkor fogadni kell bejelentkezését.

Egyéb okok is lehetnek

Nem csak a lakóhelyváltás lehet az oka az orvosváltásnak: amennyiben valaki házi gyermekorvoshoz járt, azonban időközben elérte a nagykorúság korhatárát, be kell jelentkeznie felnőtt háziorvoshoz. Vannak azonban úgynevezett vegyes praxisok - főként kisebb településeken -, ahol a gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi feladatokat is ugyanaz az orvos látja el. Érdemes rákérdezni a háziorvosunknál, ha nem vagyunk tisztában vele, hogy vegyes praxishoz vagyunk-e bejelentve.

A házi gyermekorvosi praxis ugyanis csak 19. betöltött évig köteles ellátni a korosztályt, ez után át kell jelentkeznie a páciensnek.

Az is előfordulhat, hogy a háziorvosunk nyugdíjba vonul, vagy más okból elhagyja azt a körzetet. Ilyenkor a praxis átadásával együtt a betegek is átvételre kerülnek, a teljes dokumentációval - szigorú adatvédelmi és jogszabályi keretek között.

A praxisba bejelentkezett betegek ebben az esetben is élhetnek a szabad orvosválasztás lehetőségével, amennyiben másik praxisban kívánják ellátásukat biztosítani, átjelentkezhetnek választott praxisukba.

- mondta el a Szövetség elnöke, és ismertette, hogy amennyiben a páciens nem jelentkezik át máshoz, az új körzeti háziorvos folytatja automatikusan az ellátását a területi ellátási kötelezettség keretében, amely a körzetben élő, állandó lakhellyel rendelkező páciensek kötelező ellátását jelenti.

Covid 19

A járvány, mint mindenre a háziorvosunkkal való kapcsolattartásra is hatással volt, és még lehet is a közeljövőben. 2020. március 16-án az új koronavírus megbetegedések miatt elrendelt vészhelyzetben csökkenteni kellett az orvos-betegtalálkozók számát, ezért előtérbe került a távkonzultáció. Az országos tisztifőorvos a miniszter iránymutatásai alapján arra utasította az összes alapellátó praxist, hogy törekedjenek az orvos-betegtalálkozó minimalizálására.

Június közepe óta újra látogathatóak a háziorvosok és a szakorvosok is, ám sokan tartanak egy esetleges második hullámtól, amikor ismét fontos lesz a találkozások minimalizálása. Éppen ezért fontos, hogy aki háziorvost váltana, valamilyen okból újat keresne, az lépjen minél előbb.

Címlapkép: Getty Images