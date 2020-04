Ez segíthet talpra állni a turizmusnak: itt a biztosíték, hogy ügyelnek a fertőzésveszélyre

Az Accor, a világ vezető szállodaipari csoportja és a teszteléseket, megfelelőségellenőrzéseket és tanúsítási szolgáltatásokat kínáló Bureau Veritas közösen fejlesztette ki azt a tanúsítványt, amely igazolja, hogy az adott turisztikai vállalkozás teljesíti az újranyitáshoz szükséges alapvető biztonsági, egészségügyi és tisztasági normákat.

Vendégül látni, védelmezni és gondoskodni másokról - mindez az Accor DNS-ének része, ez áll központjában mindannak, amit teszünk. A munkatársainkat, vendégeinket és partnereinket - jobban, mint eddig bármikor - biztosítani kell arról, hogy képesek vagyunk a lehető legmagasabb szintű vendéglátásra. Európa vezető szállodaipari vállalataként kötelességünk, hogy felbecsüljük és a legmagasabb szintű normák szerint teljesítsük az egészségügyi és biztonsági igényeket. Örömünkre szolgál, hogy ebben a Bureau Veritasszal közösen úttörők lehetünk, és kiterjeszthetjük az összes partnerünkre is

- mondta Franck Gervais, az Accor Europe vezérigazgatója. "A Bureau Veritas küldetése több mint kétszáz éve a bizalomépítés. A társadalom új egészségügyi és biztonsági elvárásait teljesítjük ezzel a tanúsítvánnyal, amely hozzájárul a szálloda- és vendéglátóipar biztonságos újrainyitásához - tette hozzá Jacques Pommeraud, a Bureau Veritas Afrikáért és Franciaországért felelős vezérigazgatója. - Büszkék vagyunk együttműködésünkre az Accorral, először Franciaországban, később az összes európai országban. Ez a teljes iparág számára hasznos lesz, hiszen a tanúsítványt minden vállalat igényelheti a Bureau Veritastól."

A szállásra és cateringre is vonatkozó tanúsítvány új higiéniai sztenderdeket vezet be a csoport összes szállodájában, illetve más láncokban és független szállodákban is. A projektben orvosok, járványügyi szakemberek, az Accor tulajdonosai és iparági szövetségek (UMIH, GNC és GNI) dolgoztak együtt.

A tanúsítványi rendszert a francia turisztikai szövetséggel (Alliance France Tourisme) közösen mutatják be, az illetékes (turisztikai, egészségügyi és munkaügyi) minisztériumok bevonásával, akik így részt vehetnek a szabványok hitelesítésében. Ezt követően konkrét javaslatokat tesznek Franciaországban, illetve később Európában a kormányoknak és minisztériumoknak, amelyekkel enyhíthetőek a jelenlegi lezárások.

A tanúsítvány kidolgozásával olyan konkrét működési szabályokat és iránymutatást kínálnak a szállodaipar szereplői számára, amelyek segítségével be tudják vezetni és alkalmazni tudják a hatóságok (WHO, Egészségügyi Minisztérium stb.) által ajánlott szigorú egészségügyi és biztonsági előírásokat a vendégtérben, a szobákban, a back office-okban és az éttermekben is. Az európai vendégek szobafoglalás előtt a Bureau Veritas honlapján ellenőrizhetik, hogy az adott szálloda vagy étterem rendelkezik-e a cég által kiállított tanúsítvánnyal.

Címlapkép: Getty Images