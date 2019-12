Elképesztően sok magyar ad vért: még több kellene?

Több mint 250 ezren adnak rendszeresen vért Magyarországon - mondta el Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott csütörtökön egy a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A miniszterelnöki megbízott november 27-e, a véradók napja alkalmából azt mondta, naponta mintegy 1600 véradásra van szükség ahhoz, hogy az ellátás biztonságos legyen.

"A véradás egy nemes és önzetlen cselekedet. Egy véradással akár három életet is megmenthetünk" - hangsúlyozta, hozzátéve, mindenkit arra biztat - különösen a fiatalokat -, hogy vegyenek részt az akcióban. A videóban megszólalt Nagy István agrárminiszter is, aki úgy fogalmazott, a mai világban különösen fontos, hogy az emberek kinyújtsák a kezüket egymás felé, s mivel vért adni nyújtott kézzel kell, ez nemcsak életet menthet, de szimbolikus is.