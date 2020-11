Elkapta a koronavírust Erdei Zsolt, a gyerekeit sem láthatta hetekig

Egyedül a legnagyobb fiával tudott személyesen együtt lenni Erdei Zsolt az alatt a két hét alatt, amíg otthon karanténban volt, miután elkapta a koronavírust.

Két hétig nem láthatta kisgyermekeit és feleségét Erdei Zsolt, aki koronavírusos volt, és úgy döntöttek, a különválás a legbiztonságosabb megoldás - írja a Blikk.

"Két hete szinte a semmiből jelentkeztek a tünetek. Fájt a fejem, hidegrázásom volt, és mivel akkor volt a bajnokság, ezért úgy döntöttem, teszteltetem magam. Akkor derült ki, hogy megfertőződtem"

- idézte fel a lapnak a bokszlegenda. Felidézte, hogy párja a gyerekekkel az édesanyjához ment el éppen előtte és úgy döntöttek: ott is marad, amíg Erdei nem lesz jobban. Addig a sokak által csak Madárként emlegetett sportoló két hetet bezárva töltött, csak a kertjébe ment ki. Mivel a szervezete erős, a tünetei viszont gyengék voltak, elsősorban amiatt aggódott ugyanis, hogy a családja elkapta.

Nekik azonban, mint végül kiderült, semmi bajuk nem lett, bár a kéthetes karantént ők is kitöltötték. Legnagyobb fia, Viktor ebben az időszakban is vele volt, bár a lapnak arról beszélt: így sem volt könnyű megélni ezt az időszakot, ugyanis nagyon hiányzott neki a családja többi része, akikkel ez alatt az idő alatt csak virtuálisan tudta tartani a kapcsolatot. Azóta jobban van, vissza is költöztek, bár mint mondta: még mindig nem nyerte vissza a régi formáját.

Címlapkép: Getty Images