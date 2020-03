Döbbenetes: sok magyar már rég túleshetett a koronavírus megbetegedésen

Nagy valószínűséggel igaz, hogy az ismert eseteknél lényegesen több ember fertőződött meg már a koronavírussal, és az, amit a statisztikákban látunk, csak a jéghegy csúcsa.

Mindenki találgatja, mekkora a látencia, most úgy tűnik, akár tíz-tizenötszörös is, vagyis a valós megbetegedések nagyságrendje akár százezres is lehet - mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban.

"Igen valószínű, hogy nagyon sokan már túlestek a koronavírus-fertőzésen tünetek nélkül vagy enyhe lefolyással, ám az óvintézkedéseket ezzel együtt is nagyon komolyan kell venni, mert a járvány terjedését csak ezzel lehet lassítani és az egészségügy kapacitásait kímélni" - tájékoztatta Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályvezetője a Magyar Nemzetnek.

Címlapkép: Getty Images