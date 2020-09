50 ezerre büntethetik, aki nem visel maszkot: szigorítana Karácsony Gergely Budapesten

50 ezerre büntetnék azokat, akik a figyelmeztetés ellenére sem viselnek maszkot, vagy rosszul hordják azt a főváros zárt tereiben - legalábbis ezt fogja javasolni Karácsony Gergely a közgyűlésben. A főpolgármester ingyenesen megszűrné az idősotthonok dolgozóit is.

Karácsony Gergely szeptember 14-re összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését - közölte a Főpolgármesteri Hivatal Indexhez. A fő téma a maszkviselési szabályok szigorítása, illetve a maszkviselési kötelezettség megsértőinek szigorúbb szankcionálása lesz. Karácsony Gergely pedig javasolja, hogy a mozikban és színházakban, valamint hasonló közművelődési intézmények zárt tereiben, továbbá a társasházi közgyűléseken legyen kötelező az orr- és szájnyílást eltakaró maszk használata;

a maszk szabályos viselésére vonatkozó kötelezettség megsértőit - eredménytelen figyelmeztetés után - a közterület-felügyelők 50 000 forintig terjedő bírsággal sújthassák.

Karácsony Gergely javaslatot tesz arra is, hogy a döntsenek a fővárosi fenntartású idősotthonokban dolgozók rendszeres ingyenes koronavírus-szűréséről, a kormány pedig hasonló intézkedést vezessen be a közoktatásban és az egészségügyben dolgozók számára. A főpolgármester azt is szeretné, ha más európai államok mintájára Magyarországon is lehetőséget biztosítanának az ingyenes koronavírus-szűrésen való részvételre.

