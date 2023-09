Továbbra sem zárult le a Hableány-tragédia: most éppen ez borzolja kíméletlenül a kedélyeket

Az ukrán kapitány védőügyvédje szerint, nem védence, hanem a Hableány kapitánya felelős a 2019-es hajókatasztrófáért – írja a Magyar Nemzet.

A lap azt írja, Tóth M. Gábor, a Hableány-katasztrófa okozásával vádolt Jurij Csaplinszkij védője bizonyítottság, illetve bűncselekmény hiányában kérte védence felmentését a legutóbbi tárgyaláson. A védő azt is kérte, hogy az ukrán kapitányt szintén bűncselekmény hiányában mentse fel 35-rendbeli segítségnyújtás elmulasztása vádja alól.

Az ügyvéd szerint ugyanis a tragédia bekövetkezéséért kizárólag a néhai Lombos László, a Hableány kapitánya a felelős, aki maga is életét vesztette a szerencsétlen ütközésben. A védő azzal érvelt, hogy Lombos nem tartotta be a hajózási szabályokat, elmondása szerint nem is ott kellett volna hajóznia, ahol jártak, és nem adott elsőbbséget. Az ügy még tart, ítélet nem született, de bizonyítottság esetén, ha bűnösnek találják Jurij Csaplinszkijt, akár 9 év börtönt is kaphat.

(Címlapkép - Balogh Zoltán, MTI/MTVA)