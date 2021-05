Dunai hajókatasztrófa: milliárdos kártérítést követelnek a Hableány áldozatai

Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a Hableány baleset áldozatainak hozzátartozói. 4,3 milliárd forintot követelnek a Hableány és Viking Sigyn üzemeltetőjén – írja a Ripost.

A lap információi szerint egy magyar ügyvédi irodán keresztül jelezték közös kárigényüket a 2019-es Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói, összesen 4,3 milliárd forintot követelnek a balesetet okozó Viking Sigyn és a Hableány üzemeltetőjén. Ezen felül kiderült az is, hogy a Hableány elhunyt kapitányának lánya 35 millió forintos kárigényt jelentett be az apját foglalkoztató Panoráma Deck nevű céggel szemben. Ehhez hasonló nagyságrendű kártérítési igénnyel bír a balesetben elhunyt matróz családja is.

A lap megszólaltatta a Panoráma Deck jogászát is, aki elmondta, a cég végét jelenti, ha ki kell fizetniük a kártérítést. Sógor Zsolt szerint a cégnek is jelentős, 600-700 millió forintos kára van, hiszen nemcsak a Hableányt, hanem a forgalmuk nagy részét is elveszítették. Ezért az alkalmazottaik egy részét is el kellett bocsátaniuk. A Viking Sigyn ukrán kapitánya ellen továbbra is folyik a büntetőeljárás, az ügyészség halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása miatt emelt vádat ellene.