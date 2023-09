Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 30-an halnak meg emiatt a saját otthonukban

2022-ben összesen 1611 halálos otthoni baleset történt Magyarországon. Igaz, ez öttel több, mint amennyi 2021-ben, viszont 10 év távlatában leginkább csökkenő tendenciáról beszélhetünk, ami az otthoni halálos baleseteket illeti. A legfrissebb adatok azt is megmutatják, hogy a legtöbben esés, elcsúszás, botlás következtében veszítik életüket otthonukban. Egészen pontosan az összes 2022-es otthoni haláleset 65 százalékát ezek okozták. De évről-évre egyre többen halnak meg fulladástól is otthonaikban a magyarok.

2022-ben 1611 halálos otthoni baleset történt Magyarországon – derült ki a KSH legfrissebb adatközléséből. Ha ezt a számot összevetjük az elmúlt évek tapasztalataival, akkor azt mondhatjuk, érdemi változás nem történt az esetszámokat illetően. 2021-ben 1606, míg 2020-ban 1557 halálos otthoni baleset történt hazánkban. Ez utóbbi egyébként a legalacsonyabb adat mióta azt közlik (1990.)

Jó hír az is, hogy 2010 óta kisebb kitérőkkel, de csökkenő tendenciáról lehet beszámolni, igaz, az utóbbi évek mintha megakasztották volna ez. De 12 évvel ezelőtt még 2000 fölött járt a halálos otthoni balesetek száma. Érdemes megjegyezni azt is, hogy míg az otthonaikban valamelyen baleset okán 1611-en haltak meg, addig a tavalyi évben összesen 68 halálos kimenetelű munkabaleset történt. 24-szer annyian haltak meg tehát saját ingatlanukban, mint amennyien összesen a munkahelyeken.

A 2022-es szám így önmagában egyáltalán nem számít soknak az elmúlt 10 év távlatában, de azért nem is kevés. Az 1611 halálos otthoni baleset ugyanis azt jelenti, hogy naponta valamivel több mint négyen (4,4) halnak meg a magyarok otthonaikban. Ami egy hét alatt 31 embert, de egy hónapban már több mint 130-at jelent.

Mi okozza a haláleseteket?

Az összesített adatokon túl a KSH rendelkezik pontos számokkal arról is, mik a fő okozói ezeknek a halálos kimenetelű baleseteknek. A statisztika 10 különböző okozó tényezőt említ, amik közül magasan az esés, csúszás, botlásból keletkezik a legtöbb haláleset. A tavalyi évben egészen pontosan 1053 halált okozott az, hogy valaki elesett, elcsúszott vagy elbotlott odahaza. Ne feledjük, az összes haláleset száma 1611 volt, ami azt jelenti, hogy az esésből, csúszásból, botlásból fakadó halálesetek az összes halálesetek számának 65 százalékát tették ki.

Az adatokból láthatjuk azt is, hogy a második legtöbb halálos balesetért a 9 másik kategóriába nem sorolható, egyéb balesetek okozzák. De sokat mondó, hogy ezektől nem sokkal marad el az otthoni fulladások okozta halálesetek száma, tavaly mintegy 140 ilyen volt. Igaz, nagyságrendileg sokkal kisebb ez a szám, mint az elesések okozta tragédiák száma, de azért a fulladásos baleseteket sem szabad félvállról venni: ide sorolva mind a víz, mind az étel okozta fulladásokat is.

A fulladások a negyedik legtöbben (102-en) tűz okozta balesetben hunytak el, de sok, összesen 80 mérgezéses eset is történt. Ezen felül viszont már egyetlen más kategória sem volt, ami 20-nál több halálesetet okozott volna a tavalyi évben. Áramütésben például 10-en, lőfegyver vagy robbanás által 12-en, maró, izzó anyagoktól 14-en, míg tárgyak esésétől, beszorulástól, összenyomástól (gépek) 12-en veszítették életüket. Mindeközben a legkevesebben, 2022-en összesen 5-en vágó-, szúróeszközök, kézi szerszámok okozta tragédiában hunytak el.

Hogyan alakultak a halálos balesetek?

Ha megnézzük az elmúlt három évet, akkor elmondható, hogy az esések, csúszások, botlásokból származó halálesetek száma csökkent, ugyanakkor az egyéb okozó tényezők száma megnövekedett. Ugyancsak növekvő tendenciát mutat a fulladások száma is. Miközben 2020-ban 114-en fulladtak vízbe, vagy fulladtak meg ételtől/mástól, addig 2022-ben már 140-en. A tűz okozta halálestek száma 90-110 között mozgott az elmúlt években, miközben a mérgezések száma hozzávetőleg 70-100 között.

Kevesebb lett valamivel a halálos áramütések száma, miközben a tavalyi elég sok lőfegyver, robbanás okozta halálesetek száma visszacsökkent, de még így is majdnem kétszer annyi történt, mint 2020-ban. Vágóeszközöktől mindhárom évben kevesen haltak meg, de a maró, izzó anyagok okozta halálesetek száma is majdnem megduplázódott 2020 és 2022 között.

Így kerüljük el a baleseteket

Ahogy látjuk, otthonunkban leghalálosabb dolog elesni, elcsúszni, elbotlani. Úgyhogy leginkább erre kell fokozottan vigyázni. Emlékezzünk, az otthoni halálos balesetek 65 (!) százalékáért ez a felelős. Kifejezetten figyeljünk hová lépünk a fürdőszobában, ahol vizes lehet a talaj, ami extrém kockázatokat rejt. De ugyanígy figyelni kell a kádba ki-, és beszállásra is. Szakértők nem győzik hangsúlyozni azt sem, hogy a létrával is kiemelten vigyázni kell, ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, inkább ne másszunk létrára, különösen igaz ez az idősebbekre. Ők könnyen megszédülhetnek, amiből meglehet a tragédia, létrázásnál emiatt ajánlott más társaságában lenni, és bizonyos kor felett vagy rossz egészségügyi állapotban inkább nem is próbálkozni vele.

Az adatokból látjuk azt is, hogy a fulladások száma is megugrott. Nagyon kell vigyázni a kerti medencékkel, úsztatókkal, felfújható jakuzzikkal, főleg akkor, ha ezekhez kisebb gyerekek is hozzáférhetnek. De a szakértők arra is felhívják a figyelmet, egy bizonyos ittassági szint felett sem jó, ha úszni indulunk, netán elalszunk egy jakuzziban. Fontos a mérgező anyagokra is figyelni, azokat gyerekektől mindig jól elzárni.

De ugyanígy fontos megemlíteni a tüzek megelőzését is. Ne dohányozzon senki az ágyban például, a konyhában is figyeljünk oda a nyílt láng használatára. Illetve a katasztrófavédők állandóan azt ajánlják, hogy mindenki szerezzen be a lakásába tűzjelzőt.