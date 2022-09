Jól nézd meg, milyen biztosítást kötsz: cudar világ jön a tarifákra, biztos hogy minden drágább lesz

Biró Attila Link a vágólapra másolva

„Krízis helyzetben, amilyet most is élünk az embereknek mindig kevesebb hajlandóságuk van biztosítást kötni. A biztosítási üzletág ugyanis potenciális kockázatokkal kereskedik, ha viszont ez a krízis már berúgta az ajtót, akkor mi már késésben vagyunk” – mondta el a Cherrisk szeptember 14-i sajtóeseményén Kurtisz Krisztián, a Cherrisk CEO-ja, az Uniqa csoport Retail és Digitális biztosításaiért felelős vezetője. A szakember a Pénzcentrum kérdésére beszámolt arról is, hogy jelenleg a rakétaként elszálló energiaárak miatt, a biztosítási szolgáltatásokat végzők költségei is durván elszállnak. Ez pedig a biztosítási üzletágnak is le kell követni.

Szeptember 14-én tartott sajtóeseményt a Cherrisk, a magyar fejlesztésű, teljesen online működő biztosító. Az eseményen többek között részt vett a vállat vezetője, Kurtisz Krisztián, de megszólalt többek között Wolfgang Kindl, az Uniqa Insurance Group AG igazgatóságának tagja is. A legégetőbb kérdések kapcsán Kurtisz Krisztián arról beszélt, krízis helyzetben az embereknek jóval kevesebb hajlandóságuk van biztosítást kötni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakember szerint erre a helyzetre a biztosítóknak fel kell készülniük. A vezető úgy vélekedett, hogy a válságos időszakok első, illetve második évében még ezt lehet menedzselni biztosítói oldalról. Viszont, ha a krízishelyzet ennél tovább tart, és az embereknek például aközött kell választaniuk, hogy kifizetik-e a villanyszámlát vagy biztosítást kötnek, az már egy egészen más helyzet. Ennek a réme most viszont nagyon közeli, úgyhogy a biztosítóknak erre is választ kell találniuk. A nagyon erős inflációs nyomás kapcsán Wolfgang Kindl a Pénzcentrum kérdésére elmondta, a biztosítási üzletág a közép és hosszú távú kapcsolat a biztosító és az ügyfelek között. Ezt a hosszú távú kapcsolatot pedig még a profit bizonyos mértékének feláldozása árán is érdemes megtartani. Főleg olyan krízis szituációban, amilyenben most élünk. A biztosítási árakkal kapcsolatban Kurtisz Krisztián az összes régiójukat és terméküket figyelembe véve átlagosan 18 százalékos drágulásról számolt be. Ennél azonban valószínűleg még nagyobb drágulásra kell készülnie az ügyfeleknek. A Cherrisk vezetője a Pénzcentrum kérdésére, az árak kapcsán beszélt arról, hogy például az autóbiztosítási iparágban az elszálló rezsiköltségek okán, például a fényezés tarfiája jelenleg körülbelül 3-4-szere a korábban tapasztalható árnak. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges baleset után legalább ekkora költségnövekedésre kell számítani, és ez még csak a fényezés, az autóipar, más iparágakban tapasztalt drágulásról még nem is beszéltünk. Látva az ilyen mértékű költségnövekedéseket azt mondhatom, a biztosítási díjaknak ezeket valahogy le kell követniük, ezt sajnos nem kerülhetjük el a jövőben - értékelte a biztosítási üzletág előtt álló közeljövőt Kurtisz Krisztián. Az emberek egyre jobban szeretnek online biztosítást kötni A Cherrisk szeptem 14-ig sajtóeseményén szó esett többek között arról is, hogy míg 20 évvel ezelőtt az online üzletág egyáltalán nem létezett, addig mostanra több mint 350 000 vásárlóval rendelkezik az Uniqa, aminek égisze alatt működik az online biztosító. Sokat mondó adat az is, hogy az Uniqa csoportnak jelenlegi ügyfeleinek már 77 százaléka online köt biztosításokat, ellenben a tradicionális 23 százalékkal. Wolfgang Kindl éppen ezért egyértelműen a fiatalok, a jövő biztosítási platformjának tartja az online biztosítási lehetőségeket. A sajtóeseményen beszámoltak arról is, hogy a cég egyik legfontosabb piaca Németország, a biztosításkötések 60 százaléka jelenleg innen érkezik, de a legtöbb applikáció letöltésük még mindig Magyarországról jön. Kurtisz Krisztián újságírói kérdésre elmondta azt is, Magyarország nagy versenyelőny számukra, hogy rengeteg biztosításért Németországban fizetnek, de ők ezt Magyarországon költik el. Érdekesség, hogy bár a legtöbb biztosítottjuk Németországból kerül ki, ott egyáltalán nincsenek jelen fizikális, irodai jelenléttel.

Címlapkép: Getty Images

