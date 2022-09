Válságos időkben a biztonság a legfőbb érték (x)

Számos elbizonytalanító körülménnyel kell szembenézniük a háztartásoknak. Talán ennek is köszönhető az életbiztosításokba érkező megtakarítások megugrása.

Váratlan helyzetek bárkivel előfordulhatnak, amire nem árt anyagilag felkészülni. Ennek egyik legalkalmasabb eszköze a kockázati életbiztosítás, amely rokkantság vagy halál, sőt bizonyos esetekben baleset, betegség esetén is anyagi segítséget nyújt. Mindenkinek érdemes kötnie, akinek a jövedelmétől függ a család megélhetése. Akinek tehát gyermeke és jelentős összegű hiteltartozása is van, annak különösen fontos kockázati életbiztosítással rendelkeznie. Tragédia esetén ugyanis a biztosító kifizetése fedezheti a teljes fennálló hitelösszeget, vagy annak egy részét is. Emellett a kockázati életbiztosítások kiegészíthetők olyan fedezettekkel is, amelyek akár munkanélküliség vagy betegség, rokkantság miatti keresőképtelenség esetén is szolgáltatnak.

Számtalan olyan élethelyzet adódhat, amiben a kockázati életbiztosítások valós segítséget nyújthatnak. Ha kíváncsi vagy, mik lehetnek ezek, nézd meg az alábbi kisfilmet, amiben biztosítási tanácsadók mesélnek el olyan élettörténeteket, váratlan eseményeket, amivel ügyfeleik találkoztak és amiben az életbiztosítások jelentették a megoldást.

A kockázati életbiztosítások ráadásul valóban gyors pénzügyi segítséget nyújtanak, ugyanis a haláleseti kifizetés adó- és örökösödési illetékmentes, továbbá nem képezi a hagyaték részét, ezért nem kell megvárni a hosszadalmas hagyatéki eljárás végét a kifizetésig. Fontos azonban haláleseti kedvezményezettet megjelölni és a családtagokkal közölni a szerződés meglétét, hiszen csak ők tudják értesíteni a biztosítót.

Az elmúlt években egyértelműen erősödött a magyarok öngondoskodási hajlama. Rengeteg friss megtakarítás áramlott az életbiztosításokba: 2021-ben közel 105 milliárd, az idei első félévben pedig már közel 70 milliárd forint, az MNB adatai szerint. Utoljára 15 éve, 2007-ben történt ekkora nettó befizetés fél év alatt.

Mind többen fordulnak a kockázati életbiztosítások felé is: március végén meghaladta a 725 ezret a szerződések száma. 2021-ben közel másfélszeresére (+48%), az idei első negyedévben pedig több mint két és félszeresére (+260%) nőtt a kockázati életbiztosítások díjbevétele.

Ha szeretnél többet megtudni kockázati életbiztosításokról, hogy mekkora összegű biztosítást érdemes kötni, mennyibe kerül, vagy milyen esetekben térít, látogass el a jovotervezes.mabisz.hu edukációs oldalra, ahol mindent megtudhatsz.

(x)