Sok magyar család így indul el nyaralni: nem törődnek semmivel, úszhat minden vagyonuk

Minden bepakolva, repülőjegyek a zsebben, indulhat a nyaralás! De nem felejtettünk el valamit? Úgy tűnik, hogy hiába hívják fel a biztosítók a figyelmet minden évben, még mindig magas azoknak a száma, akik az otthonukban nem teszik meg a megfelelő óvintézkedéseket egy akár csak pár napos vakáció, vagy egy hosszabb nyaralás előtt – pedig ezekben az esetekben visszatéréskor csúnya meglepetésekben lehet részünk. Cikkünkben most átvesszük, mi az a pár dolog, amit mindenképp tegyél meg, mielőtt nyaralni indulsz, hogy se az esetleges viharok, se a betörők ne dúlják el a házadat.

Még mindig rengetegen nem figyelnek oda azokra az óvintézkedésekre, melyeket mindenképp meg kell tenni utazás előtt. Persze a viharok ellen, melyek mondjuk addig csapnak le, míg nem vagyunk otthon, sok mindent tenni nem tudunk, viszont számos olyan óvintézkedés van, mellyel minimalizálhatjuk a károkat. Az elmúlt hét viharai azonban igen komoly leckét adtak abból, hogy erre is a lehető legjobban oda kell figyelnünk, nyaralás előtt pedig most sokan elgondolkodhatnak, mit lehet leginkább tenni. De úgyanúgy oda kell figyelni arra is, hogy csak a szűkebb környezetünk tudjon a nyaralásunkról, a nemkívánatos látaogatók fugyelmét ne hívjuk fel erre. Nyaralás előtt a betörők okozta lehetséges károkra is gondolni kell.

Mindent bezártunk?

Ha egy nagyobb vihar addig csapna le a lakóhelyünkre, míg mi más országban vagy városban pihentünk, még akkor sem vagyunk teljesen tehetetlenek. Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője lapunknak azt mondta: számos óvintézkedéssel megelőzhetjük a nagyobb bajt.

Ellenőrizzük a nyílászárókat, be vannak-e zárva. Esetleg tanácsos az érzékenyebb elektronikai berendezéseket - például a tévét, számítógépet – áramtalanítani, ezekkel is megelőzhetjük a bajt.

Ha a baj már megtörtént

Minden elővigyázatosság ellenére persze előfordulhat, hogy a vihar kárt tesz az ingatlan vagy ingó vagyonunkban, de kétségbe esni ekkor sem kell Lambert Gábor elmondta, mit tegyünk ilyenkor.

Azt a szerződés szabja meg, mennyi idő áll rendelkezésre a káresemény észlelését követően, hogy értesítsük a biztosítót arról, hogy mi történt. A legjobb ezt azonnal megtenni telefonon, online vagy személyesen a biztosítót értesíteni. Ezt azonban csak azután tegyük, hogy a rendőrséget hívtuk rögtön azután, hogy a károkozásról tudomást szereztünk hazaérve - nyilván ez a betörésre vonatkozik. Az elmúlt időszakban a biztosítók igyekeztek is bővíteni azokat a csatornákat, amelyeken az ügyfelek tudják a káreseményeket jelenteni

- tette hozzá a MABISZ kommunikációs vezetője.

Fontos tudni azt is, hogy ha kár ért minket, milyen biztosítási kártérítésre számíthatunk. Lambert Gábortól megtudtuk, hogy minden biztosító szerződésében más és más van, és persze a díjak, illetve kártérítési összegek is változóak. Amikor hazaértünk, és látjuk, hogy kár ért minket, nem tilos azt dokumentálni - fényképekkel, videókkal, így ez segítség lesz a biztosítótársaságnak is.

Betörők elleni jó tanácsok

A közösségi média az elmúlt évtizedben gyakorlatilag letarolta az internetet. Kapcsolatot tarthatunk rokonainkkal, barátainkkal, és arra is kiváló, hogy életünk eseményeiről rendszeresen tájékoztassunk is másokat. Ez azonban nyaraláskor nem a legjobb ötlet: a bűnözők számos tippet meríthetnek abból, hogy ennek és ennek a lakásnak, háznak a tulajdonosai éppen nem tartózkodnak otthon, így érdemes éppen nálunk portyázniuk. Ennek megelőzésére is vannak azonban praktikák, amelyet Lambert Gábor megosztott velünk.

Ha van kiépített riasztórendszerünk, ne felejtsük el bekapcsolni. Kérjük meg a szomszédot, ürítse ki a postaládánkat. Élményeinket lehetőleg az hazatérés után osszuk meg a közösségi médiában.

- mondta a MABISZ szakembere.

Mire figyeljünk még?

Rengeteg dolog fontos az indulás előtt, de ezek végrehajtása nem tart sokáig, egy pár perces, legfeljebb egy órás munkával mind elkészülhetünk vele. Ezek a következők:

Kérjünk meg az utazás előtt egy rokont, ismerőst, hogy ürítse a postaládát, húzza fel a redőnyt, locsolja meg a virágokat.

Szereltessünk be egy időkapcsolóval vezérelt kapcsolót, amely előre beállított időpontokban azt az üzenetet közvetíti a külső szemlélőnek, nem üres a kiszemelt lakás, ház.

Nyírjuk le a kerti sövényt, így ha megkérjük a szomszédjainkat, hogy néha nézzenek át, sokkal könnyebb dolguk lesz – a betörők pedig nem szeretnek láthatóak lenni.

Ellenőrizzük még egyszer a nyílászárókat, pinceablakokat jó alaposan – ami csukottnak látszik, nem biztos, hogy tényleg az.

Nézzünk szét a kertben! Egy értékesebb szerszám, vagy akár nagyobb kerti gépek, fűnyírók se maradjanak elöl. Még a kerti bútorokat is érdemes elzárni, mutassuk olyannak a kertünket, amelybe kár bemászni, mert semmi értékeset nem fog találni a hívatlan vendég.

A legegyszerűbben végrehajtható óvintézkedés, ha tényleg tartózkodunk nyaralás alatt attól, hogy posztoljuk élményeinket, amíg átéljük őket a közösségi médiára. Természetesen lehet kitenni, de inkább már akkor, ha hazaértünk. Így nem hívjuk fel a betörők figyelmét arra, hogy üres a ház.

Egyáltalán nem fáradságos betartani ezeket az óvintézkedéseket. Ha pedig így teszünk, biztosak lehetünk benne, hogy nem vár minket kellemetlenség, ha hazaértünk a nyaralásból.