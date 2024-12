Nagy leállás jön a hazai autógyárakban: a Mercedesnél egy hónapig szünetel a termelés

A Mercedesen kívül nem tartanak hosszabb év végi szünetet a hazai autógyárat. A Suzuki, az Audi és az Opel üzemei jellemzően 2 hétre zárnak be, ezalatt a dolgozók szabadságon lesznek, a gyárakban karbantartást végeznek ezalatt.

Hiába gyengélkedik az európai autóipar, az esztergomi Suzuki, a győri Audi és a szentgotthárdi Opel nem tart a szokásosnál hosszabb téli szünetet - írja a hvg.hu. A Magyar Suzuki esztergomi üzemében a termelés 2024 év végén, december 23-a és január 6-a között előre tervezett módon leáll, ezalatt karbantartásokat és fejlesztéseket végeznek, a dolgozók pedig fizetett szabadságok lesznek. Az Audinál a téli szünet december végétől január elejéig tart a motor- és járműüzemben, ezalatt szintén karbantartanak.

A szentgotthárdi Opel-gyár dolgozói is karácsony előtt mennek szünetre és január elején térnek vissza, itt is a karbantartásé lesz a főszerep - egyébként az üzem nyáron is le szokott állni rövid időre. Kaszás Zoltán, az Opel-tulajdonos Stellantis magyarországi szóvivője azt is elmondta, az Opelek iránti kereslet nem zuhant be, így a gyárban a szokásos módon zajlik a termelés.

A kecskeméti Mercedes viszont egy hónapos szünetre vonul, december 18. és január 20. között áll le a termelés. Most a cég azt közölte, személygépkocsi- és hajtásláncgyártó üzemeiben a “téli termelési szünet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően általában több hétig tart, azonban az egyes gyárak pontos leállási és indulási időpontjai eltérőek lehetnek.” A leállás alatt a karbantartások mellett felkészülnek az MMA és az MB.EA platformra épülő új modellek gyártására is. A dolgozók szabadságon vagy a munkaidőkeret terhére vannak távolt.