Felemás jövőt jósolnak az elektromos autóknak itthon: teljesen befuccsolnak, vagy jön a kánaán?

A közúti közlekedési nyilvántartás adatai szerint idén októberben 1951 tisztán elektromos gépkocsi állt forgalomba Magyarországon. Az Energiaügyi Minisztérium várakozásai szerint 2026-ra 120 ezerre nőhet az elektromos autók darabszáma itthon. Az elmúlt hónapokban mégis a kereslet visszaeséséről lehetett hallani az európai piacokon, ami azért is probléma, mert ez a gyártási ágazat kiemelten fontos a magyar gazdaság szempontjából. De akkor mégis mi a helyzet a gyártással és a kereslettel? A Pénzcentrum videóblogjának legutóbbi részében erről kérdeztük a téma szakértőit.

Mint az az elmúlt években megtapasztalhattuk, erősen épít a kormány az elektromos autók hazai és nemzetközi piacának előretörésére, ennek támogatására az elmúlt években sorra épültek hazai akkumulátorgyárak. Az Energiaügyi Minisztérium szerint 2026-ra már 120 ezer ilyen jármű közlekedhet Magyarországon, és eközben azonban ellentmondásos hírek érkeztek. Míg itthon bővülésre számítanak, Európa-szerte csökken az elektromos autók iránti kereslet, a hazai akkugyárak pedig veszteségekkel küzdenek. Milyen hatással lehet mindez a magyar piacra? Szakértők segítségével járt utána a kérdésnek a CashTag, a Pénzcentrum heti videóblogja.

A nehéz gazdasági körülmények és az egyes termékek iránti keresletnek a visszaesését megérezte az elektromos autóipar is. Kövesy Károly, a Portfolio elemzőjének véleménye szerinte azonban van egy alapvető gazdasági lassulás is, ami a ciklikus ágazatoknak, mint az autóipar nem tesz jót.

A másik nagyon fontos faktor az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az elektromos autópiac még nem ért el arra az érettségi szintre, hogy a vásárlói igények ennek megfelelően átalakuljon. Nagyon fontos az, hogy mennyi támogatást kapnak a fogyasztók arra, hogy elektromos autót vásároljanak. Például Európában azért is látszik most visszaesés a tavalyi számokhoz képest, mert Németországban leállították azt az elektromos autóvásárlási programot, ami korábban érvényes volt. Ezen kívül még mindig ott van az árnak a kérdése.

- mondta el a szakértő.

A Portfolio elemzője szerint nagy kérdés, hogy az infrastruktúra éppen milyen állapotban van, hogy tudjuk-e tölteni az elektromos autót, ha igen, hol hol tudjuk tölteni, és persze, hogy mennyi pénzért tudjuk tölteni azt. "Ez még mindig egy olyan korlátozó faktor, ami akár eltávolíthatja a vevőket attól, hogy elektromos autót vásároljanak." - tette hozzá.

Fontos kérdés ezeknek a járműveknek a hatótávja is. Ha az emberek már fontolgatják az elektromos autó vásárlást, talán az merül fel bennük először, hogy meddig tudnak elmenni.

Mi az úgynevezett hatótáv parát elengedtük. Való igaz, az elején mindenkiben ez egy napi problémát jelentett, hogy hogyan fogok hazaérni, hogyan fogok a munkába bejutni, illetve hogyan fogom tölteni megfelelően az autómat. De mióta felállítottunk három töltési pontot: az otthonit, a munkahelyit, illetve a nyilvánosakat - ezeknek a működtetésével le lehet fedni egy teljes elektromos gépjármű használatot

- erről már Sáfár Balázs, az E.ON E-mobilitásért felelős termékmenedzsere beszélt a CashTag stábjának. Majd hangsúlyozta: "Nagyon fontos, hogy attól ne féljünk, hogy nem érkezünk meg valahová: jelenleg a nyilvános töltőinfrastruktúra lehetővé teszi, hogy akár többször tudjunk tölteni egy utazás során."

Fontos szempont az is, hogy vannak olyan foglalkozások vagy munkahelyek, amelyeket olyan műszakban végez valaki, hogy akár lehetősége nyílhat a rendszeres, napelemes töltésre is. De vajon ezzel mennyit lehet spórolni?

Sáfár Balázs példaként a pékségeket említette, hiszen ott jellemzően éjszaka dolgoznak, kiszállítják a területileg illetékes partnerek részére az elkészített pékárut, majd a nap második felében az autó, pihen, a napelemes rendszer termel, és ez idő alatt fel is töltődik a gépjármű a szükséges energiamennyiséggel. Este vagy hajnalban pedig, amikor újraindul az autó, teljesen feltöltve tudja újra ellátni a feladatát.

De vajon mennyire csábító ez sokaknak, tényleg megéri vásárláskor a felárat? Az Energiaügyi Minisztérium szerint igen, hiszen szemmel láthatóan növekszik a hazai eladások száma. Kövesy Károly szerint azonban nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon jelenleg érvényben van egy 30 milliárd forintos vállalati e-autó vásárlási támogatási program, ami azért nagyban meglöki ezeket az eladásokat. A szakértő szerint enélkül

Nehéz lenne megmondani, hogy a program nélkül hogyan alakulnának, vagy fognak alakulni az eladási statisztikák

Bár sokan aggódnak a fenntartási költségek miatt is, hiszen a napsütés is gyakran esetleges erőforrásnak bizonyul, Sáfár Balázs szerint még így is sokkal kiszámíthatóbb a gépjárműveknek az üzemeltetése.

Az üzemanyagáraknak sajnos nagyon ingadozóak, pláne úgy, hogyha ezeket az adókulcsokat is rátesszük, amiket jelenleg megkapott a tavalyi év végével a benzin, illetve a gázolaj. Nehezeb. Nehezebb kiszámítani, nehezebb a vállalkozás számára, hogyha három-négy évre köt mondjuk egy gépjármű lízingszerződését is ki akarja számolni, hogy neki mennyibe fog ez kerülni.

- mondta el az E.ON munkatársa.