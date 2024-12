Kemény drágulás élesedik a magyar kutakon hamarosan: nagyot ugrik a benzin ára és a gázolajé is

Bár a helyzset Szíriában egyelőre nem kecsegtet gyors békével, az nem valószínű, hogy emiatt itthon drágulna az üzemanyag- mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó, az Ásványolaj Szövetség főtitkára. Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője pedig azt mondta: a jövő év valószínűleg nem lesz az ideihez hasonlóan békés az olajpiacon, erre leginkább Donald Trump a garancia. Januártól viszont már biztos, hogy emelkedni fog az üzemanyagok jövedéki adója, ami nagyjából 10 forintos drágulást hozhat literenként, azaz drágulni fog a benzin ára és a gázolaj is.

Viszonylagos nyugalom uralkodik mostanában a benzin és a gázolaj piacán, az ár nemhogy szignifikánsan nőtt volna - amit az idén többször is igen keményen észrvehettük - hanem mától a gázolaj ára még tovább is csökkent. Bár a háborús helyzet több kontinensen is fennáll, egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez még az idén komoly áremelést hozna.

Csakhogy közben Szíriában megbukott a több évtizede fennálló Aszad-rezsim, ami némi nyugtalanságot szült a piacon. A Pénzcentrum két szakértővel beszélt, hogy megtudjuk: kell-e számítani az üzemanyagok árának komolyabb változásaiból 2024 utolsó heteiben, valamint milyen hatással lehet Szíria helyzete a jelenlegi árfekvésre?

Hullámzó benzinárat hozott 2024

2024 elején az autósok viszonylag elégedettek lehettek az árakkal, de ez a piaci nyugalom nem tartott sokáig. Január közepétől egészen a tavaszi hónapokig komoly emelkedési hullámot produkált mint a benzin, mind a gázolaj ára, és csak reménykedni lehetett, hogy valamikor megfordul a trend.

Ez végül a nyár vége felé érkezett el: augusztus közepétől másfél hónapon át egy csökkenési trend uralta a piacot, majd a benzin és a gázolaj ára ismét emelkedésnek indult - komolyabb "ralik" azonban már nem voltak, és az ár azóta nagyjából egy szinten stagnál.

A piacon azonban most felütötte a fejét némi nyugtalanság, mégpedig amiatt, hogy Szíriában a politikai helyzetet most senki sem nevezné éppen nyugodtnak. Vajon kell-e komoly kilengésektől tartanunk az utolsó hetekben, és mi várható a 2025-ös év elején?

Trump bekavarhat az olajárakba

Mohos Kristóf, a Portfolio részvénypiaci elemzője átfogó visszatekintést adott 2024-el kapcsolatban. Mint fogalmazott, egy igazán komoly magyar érintettsége volt ennek az évnek.

A tavalyival ellentétben a 2024-es szerencsére nem volt egy túl izgalmas év a hazai üzemanyagpiacon, a tavaly december végi árakhoz képest kisebb kilengések mentén valamivel feljebb került a benzin és a dízel literenkénti jegyzése is, de összességében nem beszélhetünk vészes árugrásról. Az év második felében a régiós átlag igazodtak a hazai üzemanyagárak, ennélfogva az erőteljes kormányzati kommunikáció, az árrések szűkítése és a rettegett benzinárstop réme is elhalványulni látszik, legalábbis a nyár óta - az év első felében azért többször is erős hangot ütött meg Nagy Márton az üzemanyagpiaci szereplők felé, a nemzetgazdasági miniszter azt pedzegette, hogy a magas kiskereskedelmi árrések okozzák a kiugró hazai üzemanyagárakat, persze a piaci szereplők máshogy látták (és látják) ezt a helyzetet. Mindenesetre az árak tekintetében nem voltak nagy izgalmak az elmúlt hónapokban, de mielőtt azt hinnénk, hogy eljött a fellélegzés ideje, rögtön érkezett is a következő feketeleves: az ukrán elnök tanácsadója egy interjúban ugyanis azt mondta, hogy 2025 elejétől leáll a Barátság II. kőolajvezeték, amely Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot látja el kőolajjal. Ez azért krízis-forgatókönyv, mert a Mol még nem tart ott a finomítók diverzifikációjában, hogy az Adria vezetéken keresztül érkező, nyugati olajtermékkel teljesen pótolni tudja a kieső mennyiséget, de ha mégis sikerülne ez az átváltás, akkor az jelentős költségvonzattal járhat, amit végső soron az autósok fizethetnének meg. Rövidesen jött azonban a cáfolat és az ukrán elnöki tanácsadó kiadott egy saját magát pontosító közleményt, amiben azt üzente, hogy a hatályban lévő szerződéseket még teljesítik az olajvezetéken

- idézte fel az elemző. Hozzátette, hogy természetesen a világpolitika nem fog lállni, és ennek komoly hatásai is lehetnek - drágulástól viszont szerinte nem kell komolyan tartani, de bekavarhat a januárban újra a Fehér Házba költöző Donald Trump.

Jelenleg tehát úgy tűnik, hogy nem lesz probléma az ügyből, de az eset ismét rávilágított Magyarország (és a régió) külső sebezhetőségére és egyben a minél előbbi diverzifikáció fontosságára, aminek elvégzésére egyébként a Mol szerint jelentős EU-s támogatás lenne indokolt. Az idei évet tehát úgy néz ki, hogy "megússzuk" különösebb benzinár-ugrás és ellátási krízis nélkül, a 2025-ös év azonban több szempontból is sokkal szélsőségesebben alakulhat az üzemanyagpiacon, elsősorban talán Donald Trump elnöki beiktatásának köszönhetően. De mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják a hazai üzemanyagok árát: a legfontosabb tényezők közül ki kell emelni az alapterméknek, azaz a Brent olajnak a világpiaci árát, ezen felül a finomítói prémiumok, az adótételek és a forint dollárral szembeni árfolyama a fontos tényezők. Trump közismerten támogatja az amerikai fosszilisenergia-projekteket (drill baby, drill), az ennek köszönhetően vélhetően érkező extra kínálat lefelé nyomhatja az olajárat, ráadásul a globális keresletnél is csökkenő tendenciát áraznak a piacok, így hosszabb távon inkább csökkenő Brent-jegyzésre lehet számítani, ha a racionalitás talaján mozgunk. Ezt a "ha"-t azonban könnyen átírhatják az OPEC-kartell kitermelési korlátozásai és a közel-keleti konfliktusok esetleges elmérgesedései, mivel az összetűzésekben fontos olajtermelő országok is részt vesznek (pl. Irán), illetve a globális olajkereskedelem számára fontos csomópontok kerülhetnek veszélybe

- mondta erről Mohos Kristóf. Végezetül elmondta még, hogy nem csak a hazai jövédékiadó-változások, hanem Donald Trump újabb ciklusának kezdete sem tesz majd jót az áraknak 2025 elején.

Az olajárak összességében csökkenő tendenciát mutathatnak jövőre, de heves kilengések jöhetnek a konfliktusok és az esetleges OPEC-döntések függvényében. De van egy másik Trump-hatás is, ami már kedvezőtlen a hazai autósok számára, ez pedig a protekcionista gazdaságpolitika nyomán várhatóan erősödő dollár, vagy a mi szemszögünkből nézve, gyengülő forint. A piacok persze ezt a hatást valamennyire már elkezdték beárazni és Trump novemberi megválasztása óta nagyot esett az amerikai fizetőeszközzel szemben a magyar deviza, vélhetően egyébként ennek hatására emelkedett az elmúlt hetekben jelentősen a benzin ára a hazai kutakon (a Brent kicsit csökkent november közepe óta). A hazai deviza teljesítménye tehát jövőre is jelentősen befolyásolhatja a benzinárat, ebből a szempontból inkább kedvezőtlen a hazai autósok számára, hogy januártól Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke. Az olajár és a devizateljesítmény lehetnek tehát a legváltozékonyabb összetevői jövőre a hazai benzinárnak, biztos irány nehezen jósolható, a bizonytalanság és a heves kilengések viszont annál inkább előre vetíthetőek. Ráadásul nem csak az üzemanyagok árában lehet széles mozgásokra számítani, de akár az ellátásbiztonság kérdése is hangsúlyossá válhat a nyári ukrán kommunikációt látva

- zárta gondolatait a Portfolio elemzője.

Nem lesz emelkedés kizárólag Szíria miatt

A Pénzcentrumnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta: valóban nyugalom van a piacon a szíriai politikai fordulat ellenére is - és ennek egyszerű a magyarázata.

Szíria nem klasszikus olajkitermelő, mint Irak vagy Irán, így nagy baj azért nincsen, de a helyzet így sem rózsás. Azt azért el lehet mondani, hogy 72 dolláros ár most megfelelőnek tűnik mindenkinek. Csendes a hazai piac is, a szezonalitás a gázolaj árában mutat mozgásokat, a téli időszakban ez a fő terméktípus - hiszen nem csak az autóknak szolgál üzemanyagként, hanem fűtőanyagként is használatos

- mondta a főtitkár lapunk kérdésére. Elmondta még, hogy bár az év végére már nem vár áremelkedést, más a helyzet a következő év első napjaival, ugyanis a jövedéki adót érintő változásokat már korábban lehetett tudni. Korábbi elemzésünkben is megírtuk, hogy januártól hozzávetőleg 8-10 forintos áremelkedés várható a kutakon a jövedéki adó emelése miatt.

Az alapanyag és az európai jegyzés árában nyugalom van, előbbinl sokkal inkább a devizamozgás ami érdekes. Az év végéig néhány forintos mozgáson kívül már nem látok komoly ingadozást az árban, szerencsés eseetben még csökkenés is lehet, a forint ha erősödik. A jövő év elejétől azonban a valorizálás bevezerése miatt viszont biztos lesz emelkedés, egyelőre azt mondanám, hogy pár forintos lesz ennek a mértéke

- tette még hozzá Grád Ottó.