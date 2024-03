Újabb információk a halálos ralibalesetről: egy kislány és édesanyja is az áldozatok között

A vasárnapi halálos ralibaleset négy halálos áldozata között van egy kislány és édesanyja is, akik azonnal meghaltak. A történtek során egy kisgyerek pedig annyira megsérült, hogy az ő életéért jelenleg is küzdenek.

Ahogyan arról a Pénzcentrum is beszámolt, büntetőeljárás keretei között vizsgálja a rendőrség a vasárnapi súlyos ralibaleset körülményeit, ahol négy ember vesztette életét. A tragédiát az okozta, hogy egy versenyautó a nézők közé csapódott, miután a pilóta elvesztette uralmát járműve felett. A baleset a nézők elől elzárt területen következett be, az ott tartózkodás tilalmára tábla is figyelmeztetett. A baleset miatt megszakították a versenyt, a helyszínre több mentőhelikopter is érkezett.

Most kiderült, a baleset után a helyszínen óriási volt a rémület, a kocsi felverte porfelhőben sikoltozások közepette rohantak a nézők a sérültekhez, akik közül egy embert újra kellett éleszteni. A négy halálos áldozat között van egy kislány és édesanyja is, akik azonnal meghaltak. A ralibaleset legsúlyosabb sérültje egy kisgyerek, az ő életéért jelenleg is küzdenek.