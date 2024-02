Javában elárasztják Magyarországot szupertraffipaxokkal: ezeken a helyen biztosan sokat fognak mérni

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint február 1-ig országszerte 87 helyen telepítettek Trafiboxokat, további 94 helyen pedig az előkészítés zajlik, ami jelentős növekedést mutat a korábbi adatokhoz képest, így erősödik a közlekedésbiztonsági eszközök visszatartó hatása - közölte a vezess.hu.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) információi szerint február 1-ig az egész országban 87 helyen kerültek telepítésre a Trafiboxok, míg további 94 helyszínen az elhelyezésük előkészítése zajlik. A Trafibox, amely egy körülbelül 80 centiméter magas fémdoboz, egy méteres fémcső tetején rögzítve, egy kis ablakkal rendelkezik, ahol a sebességmérő eszköz időről időre megfigyelheti a forgalmat. Ez a rendszer körülbelül két évvel ezelőtt került kifejlesztésre.

Nem meglepő, hogy az önkormányzatok és a rendőrség közötti együttműködés eredményeként országszerte növekszik a Trafiboxok száma. Míg tavaly májusban csupán 46 aktív és 48 előkészületben lévő eszközről számoltak be, jelenleg ez a szám már megduplázódott. Az ORFK szerint a Trafiboxok fő hatékonysága a visszatartó erőben rejlik, amelyet az eszközök területi lefedettségének bővítésével tovább lehet növelni.

Tudni lehet azt is, hogy Budapest VI. kerülete négy specifikus helyszínre tervez Trafiboxok telepítését: Andrássy út – Izabella utcai csomópont, Andrássy út – Munkácsy Mihály utcai csomópont, Podmaniczky utca – Izabella utcai csomópont és Podmaniczky utca – Rippl Rónai utcai csomópont. A Terézvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint már megvásárolták az eszközöket és aláírták a telepítési szerződést is. A IV. kerületben is tervezik három Trafibox telepítését: Külső Szilágyi útra, Fóti útra és a Váci úti Megyeri Csárda valamint a 2/A számú út kereszteződése közötti szakaszra.

Az intézkedések részei annak az erőfeszítésnek, amelynek célja az utak biztonságának javítása és a közlekedési szabályok betartásának ösztönzése országos szinten.