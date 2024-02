Tovább bővülnek a külső zónák Budapesten: ennek most sok autós örülhet

Az autómegosztók sikerének és népszerűségének egyik kulcsa, hogy a felhasználók számára elérhető-e a szolgáltatás mindennapi életük fontos helyszínei közelében. A szolgáltatási terület bővíthetőségének korlátait a GreenGo most Külső Zónák megnyitásával bontotta le, megnyitva a bérlés lehetőségét Csepeltől Budafokig, egyben segítve az agglomerációs városok fenntarthatósági törekvéseit is.

A GreenGo összesen 5 helyszínen bővítette szolgáltatási területét olyan Külső Zónákkal, amik területileg nem érnek össze a fő szolgáltatási területtel, ám funkciókban ugyanazt kínálják, azaz nemcsak parkolni, hanem bérlést indítani és zárni is lehet ezeken a területeken. A zónák a felhasználói igények alapján rajzolódtak ki a térképen, de az ötödik Külső Zóna helyét a bejelentés kapcsán szavaztatta meg a GreenGo a közösségi médiában.

Így alakult ki az 5 új helyszín:

Csepel

Pesterzsébet

Pesthidegkút

Budaörs

Budafok

“A szolgáltatási terület bővítése mindig aktuális kérdés, hiszen a greengósok magától értetődő igénye, hogy Szegedtől Sopronig érjen a zöld terület. A háttérben mindig igyekszünk a flottamérettel és a szükséges infrastruktúrával úgy gazdálkodni, hogy a zónabővítések ne járjanak együtt szolgáltatáskieséssel, nehezebb elérhetőséggel. A Külső Zónák erre jelentenek megoldást, mert segítségükkel kiegyensúlyozott szolgáltatás mellett kapcsolhatunk be olyan városrészeket is, ahol komoly igény mutatkozik a greengózásra.” - indokolta Boruzs Ákos, a GreenGo marketingvezetője a Külső Zónák bevezetését.

Csepel lakossága a legutóbbi népszámlálási adatok alapján 70 000 fő, Pesterzsébeté 63 000, a Pesthidegkutat magába foglaló 2. kerület lakossága 86 500 fő, Budaörsé 29 000 fő, a felhasználók által megszavazott ötödik zónának helyt adó, Budafokot magába foglaló 22. kerület lakossága pedig 56 500 fő. Ez azt jelenti, hogy a Külső Zónákkal mintegy 300 000 helyi lakos számára vált elérhetőbbé az autómegosztás, és ezzel párhuzamosan egy fenntarthatóbb, környezetileg és gazdaságilag is kímélőbb mobilitási alternatíva.

Az agglomerációs települések számára a közlekedés jellemzően kihívásokkal teli terület, az ingázások okán az utak túlterheltek. Budaörs esetében ez nemcsak az autópályát, érinti, hanem a belső, frekventáltabb utakat is, ehhez adódnak a parkolási nehézségek, hiszen sok család két vagy akár három autóval is rendelkezik. Monostori-Kalovits Márk, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület Budaörs 2. választókörzetének önkormányzati képviselője ezért tartja kiemelten fontosnak, hogy minél több olyan fenntartható alternatívát tudjanak felkínálni a helyieknek, mint amilyen az autómegosztás.

Elmondása szerint e GreenGo jelenléte segíthet nemcsak a második, harmadik autók számának csökkentésében, de a parkolóhelyek felszabadításában is, ami utat nyitna a területek parkokká, közösségi terekké alakításának. A képviselő elmondta azt is, hogy Budaörs törekvései az elektromobilitás, az elektromos közösségi közlekedés fejlesztése terén, a fiatalok körében már tapasztalható szemléletváltozás, a saját autótól és a fenntarthatatlan mobilitási formáktól való elfordulás, valamint a GreenGo által is képviselt e-carsharing helyi megjelenése hosszú távon mindenképp változást hozhat. Az ehhez szükséges személetformálás pedig vállalati, önkormányzat, civil és politikai összefogással érhető el.

A GreenGo Külső Zónáinak megjelenése tehát nem csupán egyszerű zónabővítés, hanem a szolgáltató küldetésével összhangban a fenntartható mobilitás terjesztésének egy új, és a jövőben tovább bővülő formája. A Külső Zónákban indított bérlések minden díjcsomagban 0 forintért érhetők el, a bérlés zárás Green Premiumban szintén 0 Ft, az alacsonyabb havidíjas Green Plusban és a havidíjmentes Green díjcsomagban pedig egységesen 390 Ft.