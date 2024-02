Gyakorlatilag lesüllyedt az út Szikszónál: hamarosan elkezdik a javítást a kontármunka után

A kivitelező cég már felszólító levelet is kapott a kormánytól, hogy azonnal álljanak neki a javításnak.

Néhány hete vették észre az arra haladó autósok, hogy az M30-as út Szikszónál több helyen süllyed, a pálya állapota gyakorlatilag alkalmatlanná vált a közlekedésre - erről a Világgazdaság ír.

Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) kommunikációs igazgatója a lapnak elmondta: 100 méternél több a kérdéses szakasz mértéke.

Egy 100-150 méter széles részen van megsüllyedve a pálya, ami a szerkezetének az elmozdulásából adódik. Ez utóbbi pedig 10-12 méter földalap

- fogalmazott Szimicsku László. Hozzátette, hogy most néhány hónapig biztosan nem lehet autózni az út ezen szakaszán, a helyreállítás sok időt vesz majd igénybe. Az út állapotának ekkora mértékű leromlása azért is kimondottan kínos, mert az autópályát alig fél éve adták át. A lap arról is ír, hogy a kivitelezést végző osztrák cég, a Strabag már felszólító levelet is kapott a kormánytól, hogy haladéktalanul kezdjék meg a helyreállítást.