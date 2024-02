Nem volt elég a sok baleset: még mindig rengeteg a gyorshajtó Budapesten

Iskola mellett száguldozott egy autós, de olyan is volt, aki majdnem ráduplázott a sebességhatárra.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitánysága 2024. február 15-én ismét sebességmérési akciót tartott a gyorshajtók kiszűrése érdekében - írja saját honlapján a rendőrség.

A rendőrök hét és fél óra alatt három helyszínen mérték az autósok sebességét. A Szentendrei úton, a Bécsi úton, valamint a Dózsa György utcában összesen 135 gyorshajtóról készült felvétel. Az egyik autós 30-as táblánál, egy általános iskolánál 64 km/h-val hajtott, míg egy másik 98 km/h-val közlekedett a Bécsi úton, ami szintén csaknem kétszer annyi, mint az 50 km/h-s megengedett legnagyobb sebesség. A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.