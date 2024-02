Két éve adták át ezt az autópályát, máris lehet felújítani: hónapokig kerülhetnek az autósok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt időszakban az M30-as 38-as kilométerénél, Szikszó térségben az autópálya szerkezete több helyen is elmozdult, megcsúszott. Emiatt a burkolaton repedések jelentek meg - közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt. (MKIF). Az elmozdulás idővel olyan mértékűvé vált, hogy az már veszélyezteti a biztonságos közlekedést, így a társaság, felelős üzemeltetőként úgy döntött, hogy a pályát mindkét irányban, teljes szélességében lezárja, azon forgalom így nem haladhat. Erre várhatóan február 17-én, szombaton reggel kerül sor. Addig is kollégáink a szokásosnál is sűrűbben ellenőrzik a pálya állapotát.

Az M30-as autópálya ezen szakasza - amit két éve adtak át - még garanciális időszakban van, ezért az elmozdulások észlelése után azonnal felvettük a kapcsolatot a beruházó Magyar Állammal, aki haladéktalanul felszólította a kivitelezőt a javításra és a hiba okának megszűntetésére. Mivel a munkálatok a pálya alapját, földművét is érinthetik, várhatóan hosszú hónapokra zárva lesz az M30-as Szikszó közelében - áll a közleményben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az MKIF a rendőrséggel és a Magyar Közúttal egyeztetve a következő kerülőutakat javasolja: Tornyosnémeti felől:kiterelés M30 autópálya Szikszó csomópontban -> 3-as út -> visszatérni a Felsőzsolca M30 autópálya 30-as csomópontban lehetséges,

Kassa-Košice felé:kiterelés M30 autópálya Felsőzsolca 30-as csomópontban -> 3-as út -> visszatérni az M30 autópálya Szikszó csomópontban lehetséges,

Bánréve és Miskolc-észak felé:kiterelés a Miskolc- észak/Kazincbarcika M30 autópálya 33-as csomópontban -> 306-os sz. út -> 26-os sz. út.

Címlapkép: Getty Images

