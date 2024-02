Fontos változás élesedett ezeken az autópályákon: rengeteg magyart érint, erre kell figyelni

Sok torlódást, és emiatt persze bosszúságot okozott a korszerűtlennek nevezett fizetőkapus rendszer az autópályákon.

Már két év múlva megszűnhetnek a fizetőkapuk a horvátországi autópályákon, miután a mérnökök végre egy olyan megoldással álltak elő, ami véget vethet ennek a bosszantó gyakorlatnak - erről ír a Világgazdaság. Mint kiderült, 2026-tól egy olyan rendszer léphet életbe, ahol elektronikusan, a megtett kilométer és a rendszám alapján kell majd fizetni a déli szomszédoknál.

A horvátországi autópályás fizetőkapuk leszereléséről már évek óta húzták a döntést. A nyaralók, de még a horvát autósok is szerint is komoly bosszúságot okozott, hogy a fizetőkapuknál gyakran feltorlódik a sor, és olyan rendszer kiépítéséért indult meg a lobbi, amely jóval korszerűbb ennél. Várhatóan az elektronikus útdíjfizetési rendszerhez regisztrálni kell majd, de ezt a forgalmi irodákban is megtehetik majd a horvát autópályákat is használók.