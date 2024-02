Itt vannak az első fotók: ikonikus autó újul meg, visszatér egy vadító szín is

Visszatér az ikonikus sárga szín a megújult Nissan Juke városi crossoveren. Széles körű fejlesztések voltak a belső térben is a pontosabb illesztések, a finomabb kidolgozás, az ergonómia és a kényelem javítása érdekében. Az N-Sport felszereltségi szint bevezetésével egy új kategória született a modellcsaládban. A továbbfejlesztett Juke gyártása hamarosan elkezdődik a gyártó sunderlandi üzemében.

A Nissan, az életciklus közepén végrehajtott frissítés során a vásárlói igényekre reagálva újra bevezeti a sárga külső színt a Juke városi crossover modelljén, miután a sárga szín az első generációs Juke esetében is népszerű volt. Az új sárga szín bevezetésén túl a márka tervezői és mérnökei lényeges változtatásokat eszközöltek a Juke belső terében azért, hogy feldobják az utastér hangulatát. Ennek érdekében átdolgozták a középkonzolt és a műszerfalat. Az utastér új anyagokkal, díszítésekkel és kifinomult illesztésekkel is gazdagodott. Emellett a jármű digitális kommunikációs eszközei is frissítésre kerültek nagyobb érintőképernyővel és új funkciókkal - közölték.

A fent említett frissítések mellett egy új felszereltségi szint is bemutatkozik N-Sport néven a kínálatban, amely a Juke dinamikus tulajdonságait hangsúlyozza mind a külső, mind a belső részletek tekintetében. Az új sárga árnyalat eltér az előző generációs Juke árnyalatától. Az előző Juke-hoz képest az új szín valamivel halványabb, így modernebb és hatásosabb megjelenést kölcsönöz az autónak.

Az N-Sport kivitelben az új sárga szín hatását fokozza a kontraszt a fekete tetővel, a keréktárcsákkal, a visszapillantó tükrökkel, a kerékjárati ívekkel, a hűtőráccsal, valamint az A- és B-oszlopokkal. Az összhatás kiemeli a Juke természetes vizuális hatását, hozzáadva egy csipetnyi pimaszságot és fellépést.

Az utastéri frissítések

Az első változás, amelyet a korábbi vásárlók észrevesznek, amikor az Acenta felszereltség feletti változatok kormánya mögé ülnek, az a központi infotainment-képernyő megnövekedett mérete. Ennek az átmérője mostantól 12,3 hüvelyk lesz, és 8 fokban megdöntött a vezető felé, hogy a képernyő túlsó szélén lévő érintőgombokat kényelmesen elérhetővé tegye, ugyanakkor fokozza a pilótafülke-érzést, amelyet a Juke vásárlói nagyon szeretnek. A kormány új, simább, bőrszerű anyaggal van bevonva.

A kormánykerék mögött a Juke menetsebességét és egyéb fontos információkat mutató kijelzőknek helyet adó kombiméter immár 12,3 colos digitális TFT-képernyővel rendelkezik. A nagy felbontású képernyő (1920 x 720 képpont) lehetővé teszi a vezető számára, hogy a kijelzőt úgy konfigurálja, hogy az információk kombinációja a saját elvárásai szerint jelenjen meg. A tárcsák közötti középső részben a vezető megjelenítheti a navigációs útvonalakat, beleértve a térképet, az üzemanyag-fogyasztást, audióval kapcsolatos információkat, az “ECO” vezetési beállítás információit, a gumiabroncsok nyomását és más fontos adatot. A kijelző kezelőszervei kényelmesen elérhetőek a kormányról.

A továbbfejlesztett infotainment rendszer intuitívabb kezdőképernyővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a képernyőt úgy állítsa be, hogy mutassa a leggyakrabban használt funkciók „widgetjeit”, hasonlóan az okostelefonok kezdőképernyőjéhez. Ezenkívül az infotainment továbbfejlesztett hangfelismeréssel és „természetes nyelvértés” képességgel rendelkezik. Ezáltal a rendszer a mondatok és kifejezések szélesebb skáláját ismeri fel, amelyeket a rendszer parancsként értelmez, figyelmen kívül hagyva a tétovázásokat vagy szüneteket. A vezeték nélküli Android Auto, akárcsak Apple CarPlay a Juke-hoz is elérhető.

Az infotainment rendszer pedig képes lejátszani az USB-n keresztül csatlakoztatott eszközökről származó videó tartalmakat, amikor az autó áll.

Összehangolt sárga belső kárpitozás

A sárga külső megjelenését tükrözi az N-Sport belső terében egy hozzáillő sárga dizájn elem, amely bumeráng alakú, végigfut a műszerfal tetején, majd lefelé hajlik és körbeveszi az új központi infotainment képernyő alsó részét, és a légbeömlőknél fejeződik be. Az N-Sport verzió esetében az üléseknél is folytatódik ez a speciális elem, az új külső fényezéshez illő sárga, újrahasznosított Alcantara® betétekkel, amely lefedi az ülés felső külső részét, közrefogva az ülés közepét az oldalsó támaszoknál. Az ülőlap és a háttámla egyedi mintázatú steppeléssel díszített, míg az ülés felfelé irányuló részén vállmagasságban a "„Juke” felirat található. A sárga varrás teszi teljessé a merész hatást.

Az N-Connecta, az N-Design és a Tekna modellekhez új ülések is járnak, amelyek nagyobb kényelmet nyújtanak. Az új N-Connecta ülésekben egy új Kira Melange nevű anyag található, amely PVC-t tartalmaz textil kiegészítésekkel, hogy díszítse a görgős mintázatú betéteket.

A Tekna modelleken új fekete PVC anyag található PVC-díszítéssel és steppelt hatású betétekkel az ülőlapon és háttámlán. Az utasok feje mögött található ülésnyílás, amely sportos hangulatot kölcsönöz a belső térnek, zongorafekete fényezéssel került kiegészítésre.

Jobb belső kényelem

Az összes Juke modell belső terének további frissítései közé tartozik a megnövelt kesztyűtartó, amely 7,8 literesre nőtt (6,6 literes a jobb oldali kormányváltozatnál). A kartámaszt pedig úgy tervezték át, hogy jobb legyen az alátámasztása. Az aszimmetrikus kialakításának köszönhetően, a kartámasz hossza 25 mm-rel nőtt meg, de a pohártartókat szabadon hagyja. A kartámasz felnyitható, hogy hozzáférést biztosítson egy központi tárolórekeszhez, akárcsak az előző Juke esetében is, de most a fedél egy klipszet is tartalmaz, amely három bankkártyát képes tartani.

A Juke összes felszereltségi szintje mostantól elektromos kézifékkel szerelt, biztosítva a maximális helyet és kényelmet az első ülések közötti térben. A hibrid változaton az e-pedál és EV mód gombok új helyre kerültek a nagyobb kényelem érdekében.

Az N-Connecta felszereltségtől kezdve minden verzió rendelkezik vezeték nélküli töltőpaddal, amely akár egy iPhone 12 Pro Max méretű okostelefon számára is megfelelő. Mindezeken túl USB-A és C csatlakozóaljzatok is találhatók az utastérben.

A hátsó ülésen ülők értékelni fogják az USB-A és USB-C töltőpontokat, amelyek biztosítják, hogy a kütyük az utazás során mindig teljes energiával legyenek ellátva.

További új külső színváltozatok

Míg a sárga szín opció visszatérése megragadja a Juke rajongóinak figyelmét, más változások is történtek a külső színpaletta lehetőségeiben. A korábbi gyöngyházfehér árnyalatot egy új árnyalat váltja fel, amely még tisztább fehér megjelenést kölcsönöz és több fémes pelyhet tartalmaz a nagyobb gyöngyházfényű hatás érdekében. Ugyanígy a metálfekete szín is új összetételű.

Új keréktárcsa-választék érhető el a Juke-hoz a modellcsalád három felső kategóriájában. Mindegyik kategóriában van egy alapfelszereltségű keréktárcsa, valamint egy opcionális alternatíva. Az N-Connecta és az N-Design alapfelnijei mind teljesen újak, és mindkettő öt küllős kialakítású, de a formatervek minden egyes felszereltségben egyediek, más-más szögletes megjelenéssel. Az N-Connecta, N-Design, N-Sport és Tekna opcionális keréktárcsa egy szemet gyönyörködtető 19 hüvelykes verzió, optimalizált aerodinamikai tulajdonságokkal.

A 17 colos keréktárcsákhoz új, alacsony gördülési ellenállású gumiabroncs is kapható, amely a hibrid változathoz az Acenta és N-Connecta felszereltségi szinteken érhető el.

Kiegészítő vezetőtámogató technológia

A Juke frissítésével együtt a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer is szériafelszereltséggé válik. A vészhelyzeti sávtartó rendszer opcionális, de a Tekna felszereltségi szinttől felfelé már alapfelszereltség. Ez figyeli az autó sávban elfoglalt helyzetét például autópályán, és ha az autó túl közel kerül a fehér vonalak által határolt sávhatárhoz, akkor kormánykerékben okozott rezgéssel hívja fel erre a vezető figyelmét. Ha nincs korrekció, akkor az autó beavatkozik és korrigálja az irányt annak érdekében, hogy a jármű a sávon belül maradjon.

A nagy felbontású központi képernyő előnyeit kihasználva a tolatókamera felbontása is 0,3-ról 1,3 megapixelre nőtt. A tolatókamera mostantól a Juke minden kategóriájában alapfelszereltség, míg az Around-View Monitor, amely az autót körülvevő négy kamera képét kombinálva „madártávlatból” mutatja az autó helyzetét a parkolási manőverekhez, az N-Connecta kategóriától felfelé érhető el.

Egy váratlan, hirtelen fékezése miatt bekövetkező kemény fékezés esetén a féklámpák villogni fognak, hogy figyelmeztessék a mögötte haladó vezetőt.

Változatlan hajtáslánc-kínálat

A Juke kétféle hajtáslánc-választékkal készül. Az elektromos meghajtású opció a Juke Hybrid, amely egy Nissan belsőégésű motorból áll, amelyet kifejezetten hibrid hajtásláncban való működésre fejlesztettek ki. Ez 69 kW (94 LE) teljesítményt és 148 Nm nyomatékot ad le.

Az elektromos oldalon a fő villanymotor 36 kW (49 LE) teljesítményt és 205 Nm nyomatékot állít elő, amelyet egy 15 kW-os nagyfeszültségű indító/generátor támogat, amely inverteren és 1,2 kWh-s folyadékhűtésű akkumulátoron keresztül működik.

A végeredmény egy olyan hajtáslánc, amely 25%-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a jelenlegi benzinmotor, miközben a városi ciklusban akár 40%-kal, a kombinált ciklusban pedig akár 20%-kal csökken az üzemanyag-fogyasztás.

A nem elektromos meghajtású változat motorházteteje alatt egy 1,0 literes háromhengeres DIG-T turbófeltöltős benzinmotor dolgozik. A motor 117 lóerős teljesítményt és 180 Nm nyomatékot produkál (200 Nm a túlnyomaték funkcióval). Vagy egy 6 fokozatú kézi váltóval, vagy sportos 7 fokozatú duplakuplungos (DCT) automataváltóval érhető el, valamint vezetési mód választóval (Eco, Normál, Sport).

Az új Juke-ot jelenleg a márka sunderlandi üzemében gyártják, ahol az eredeti 2010-es piacra dobása óta több mint 1,3 millió darab készült. Ez a modell a gyár második gyártósorán, a Qashqai mellett készül. A Juke immár a negyedik legtöbbet gyártott modell a sunderlandi üzemben a Qashqai, a Micra és a Primera mögött. Tavaly nyáron az üzem megépítette a tizenegymilliomodik járművét a gyártás 1986-os megkezdése óta.

Címlapkép: Nissan