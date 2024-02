Beárazták a Renault világújdonságát: ez az új SUV lesz a nyerő a magyar piacon is?

Beárazták a Renault újdonságát, a Rafale SUV-t. Franciaországban kb. 17,5 millió forintot kell érte fizetni.

45 000 euróért (kb. 17,5 millió forint) kapható Franciaországban a Renault világújdonsága, a Rafale, ebben már a 20 százalékos helyi adók is benne vannak - írja a hvg.hu. Az új SUV csúcsverziója, az alcantara utasterű, összkerék-kormányzással szerelt esprit Alpine pedig legkevesebb 49 000 eurót (19 millió forintot) kóstál.

A Rafale Magyarországon még nem kapható, a Renault első körben egy 200 lóerős 1,2 literes turbós benzinmotoral árulja majd a modellt - a rendszer része két elektromotor is, a hibrid erőforrásban egy 2 kWh-s akkupakk is található.Később egy 300 lóerős plug-in hibrid is érkezik a kínálatba.

Címlapkép: Renault