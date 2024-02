Komoly áremelést jelentettek be Budapesten: szívhatja a fogát, aki így közlekedik

Áremelést jelentett be a népszerű budapesti autómegosztó. Emellett a GreenGo újabb zónákat jelölt ki a városon belül, ahol le lehet tenni és fel lehet venni az autóikat.

Hírlevélben értesítette ügyfeleit a GreenGo arról, hogy emelnek a tarifákon február 15-ével. Emellett arról is beszámoltak, hogy új a szolgáltatási zónával nem egybefüggő Külső Zónákat vezetnek be, ahol bérlést indítani és zárni is lehet. Négy helye biztos:

Külső Zóna - Csepel

Külső Zóna - Pesterzsébet

Külső Zóna - Budaörs

Külső Zóna - Pesthidegkút

Az ötödik zóna helyét a felhasználói szavazatok alapján jelölik majd ki. Az új díjszabások pedig a következők:

Vezetési percdíj

Green Premium: 52 Ft helyett 55 Ft

Havidíj

Green Plus: 1490 Ft helyett 1690 Ft

Bérlésindítási díj

Green Premium: 200 Ft helyett 250 Ft

Green Plus 250 Ft helyett 290 Ft

Green: 350 helyett 380 Ft

Reptéri felár (reptérre)

Green Premium: 1095 Ft helyett 1245 Ft

Green Plus: 2190 Ft helyett 2490 Ft

Green: 2190 Ft helyett 2490 Ft

Comfort késedelmi percdíjak

Green Premium: 72 Ft helyett 83 Ft

Green Plus: 108 Ft helyett 117 Ft

Green: 144 Ft helyett 149 Ft

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA