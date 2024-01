Súlyos lépésre kényszerül a Tesla: kéthetes kényszerleállás jön ebben a gyárában

A Tesla január 29-től február 11-ig leállítja az autógyártást a Berlin melletti gyárában, mivel a Vörös-tengeren a hajók elleni támadások miatt nincs elég alkatrész az autók legyártásához - írja a Portfolio a Reuters nyomán.

A termelés részleges leállítása azt bizonyítja, hogy a Vörös-tengeren kialakult válság, amelyet az Irán által támogatott húszi fegyveresek robbantottak ki, akik a Hamász palesztin iszlamista csoporttal szolidaritást vállalva a Gázai övezetben Izrael ellen harcoló hajókra támadtak, Európa legnagyobb gazdaságát is elérte.

A Tesla az első vállalat, amely a zavar miatt a termelés leállítását jelentett be. Más vállalatoknál is fellépett már áruhiány, a Geely és az Ikea is a szállítások késésére figyelmeztetett.

A Vörös-tengeren zajló fegyveres konfliktusok és a Jóreménység-fokán keresztül Európa és Ázsia közötti szállítási útvonalak ezzel összefüggő eltolódása a grünheidei termelésre is hatással van. A lényegesen hosszabb szállítási idők hiányt okoznak az ellátási láncokban

- áll a Tesla közleményében.

Elemzők arra számítanak, hogy más autógyártók is megszenvedhetik a vörös-tengeri konfliktus következményeit. A Tesla versenytársainál is lehetnek problémák, de ők az elsők, akik emiatt a gyártásukat leállították.

A Tesla a közleményében azt írta, hogy a termelés február 12-én teljes egészében újraindul.