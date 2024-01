Hivatalos, ezeknek az autóknak befellegzett Magyarországon: sokan búcsúzhatnak kedvencüktől

Rengeteg népszerű autó gyártását állították le 2023-ban: hogy mást ne mondjunk, csak a Ford három ikonikus modellt kaszált el az elektromosítás jegyében. De az Audi és a Volkswagen is búcsúzott korábban népszerű termékeitől, ahogy a Dodge is felhagyott a vérbeli izomautók gyártásával. Mutatjuk, milyen autók búcsúztak el a szalonoktól az elmúlt évben.

Számos ismert autómodell van, amelyet 2024-től nem fogunk látni a szalonokban. Ennek oka, hogy a márkák vagy végleg leállítják a gyártást, vagy fokozatosan kivonják őket a piacról. És mint a Daily Mail listájából kiderült, 2023 végével néhány modern kori autóipari nagyágyú is megszűnik.

A lista a hihetetlenül népszerű és régóta futó kedvencektől kezdve a kultikus amerikai izomautókon át az ikonikus gépekig terjed, lássuk!

Ford Fiesta

Kétségtelen, hogy a legjelentősebb autó, amelyet 2023-ban megszüntettek, az a Ford Fiesta. Még a nyár közepén a Ford megerősítette, hogy az utolsó Fiesta is legördült a németországi Kölnben található futószalagról, és ezzel lezárult a modern kori legendává vált kisautó története. A Ford 1976-ban dobta piacra először, és azóta több mint 22 millió Fiestát adtak el világszerte. Miderült, hogy a tavaly nyáron gyártott utolsó két Fiestát a vállalat megtartotta.

Az egyiket - amelyet a gyár teljes személyzete aláírt, amikor lekerült a szerelőszalagról - a németországi nemzetközi flottában tartották, míg az utolsó jobbkormányos modell a Ford UK gyűjteményének része lett.

A jól ismert kisautó elkaszálásáról szóló döntés akkor született, amikor az amerikai vállalat megkezdte az elektromos járművekre való áttérés következő szakaszát. A vállalat azt szeretné, ha 2026 közepére Európa-szerte minden Ford a bemutatótermekben teljesen elektromos vagy plug-in hibrid modellválaszték lenne. 2030-ra pedig a kizárólag EV-ket fognak árulni. A kölni gyár a Fiesta helyett olyan elektromos modellekre áll át, mint az új Exploler, amelyek első darabjait idén szállítják ki Európában.

Audi R8

Az Audi szuperautója 2007-ben mutatkozott be, és az eltelt 16 év alatt két generáción keresztül hatalmas rajongótáborra tett szert. Egyedi megjelenése, és an a Lamborghinikhez, Ferrarikhoz képest megfizethetőbb ára hatalmas sikert aratott. De 2022-ben a német vállalat bejelentette, hogy az R8 gyártása a következő évben véget ér, a villanyautókra való teljes átállás részeként. A döntés nem volt meglepő, hiszen életciklusa végéig a modellcsaládban hatalmas károsanyag-kibocsátású, V10-es erőforrást használtak.

Az R8 GT RWD nevű, utolsó kiadású példánnyal tílusosan távozott, mint az Audi valaha volt legerősebb hátsókerék-hajtású modellje (612 lóerős, a Lamborghini Huracannal közös 5,2 literes erőforrással) - és a cég eddigi legdrágább szériaautója.

Jaguar F-Type

A Jaguar 2022 végén megerősítette, hogy hónapokon belül kivonják kínálatából az F-Type sportkocsit. Az év végéig gyártott maroknyi különleges kiadású F-Type 75 és 75 R, a modell 75 évének emléket állító változatokkal koronázták meg a kétüléses sportautó útjának végét.

És nem ez az egyetlen Jaguar, amely az elkövetkező hónapokban eltűnik, a meglévő modellpaletta minden modelljét leváltják, mivel a megkezdik a Jaguar kizárólag elektromos meghajtású prémiumautó-gyártóvá alakítását - ez 2025-től várható.

Ford Galaxy

A kilencvenes évek közepén a VW-csoporttal közös vállalkozás részeként érkező Ford Galaxy azonnal a nagyobb családok slágerévé vált. Az első néhány évben ez volt a legkelendőbb MPV, az Egyesült Királyságban például megelőzte testvérmodelljét, a Volkswagen Sharant.

Az ezredforduló környékén a Ford évente 60 000 példányt adott el belőle Európa-szerte. Végül 2022 januárjában a Ford bejelentette, hogy 27 évnyi gyártás után 2023-ban megszünteti a Galaxyt - és nincs közvetlen utódja, mivel az amerikai cég az elektromos crossoverekre és SUV-kra összpontosít. A Galaxy gyártása hivatalosan tavaly áprilisban ért véget a vállalat valenciai gyárában.

Volkswagen Up

A német autóipari óriás októberben megerősítette, hogy 2023 végéig leállítja legkisebb és legolcsóbb új autójának gyártását, ami újabb példa arra, hogy az autógyártók az elektromos autókra való átállás előtt konszolidálják modellkínálatukat. Így a cég kompakt városi autója és legolcsóbb modellje 12 év után hivatalosan is megszűnt.

Három- vagy ötajtós változatban, takarékos 1 literes, háromhengeres benzinmotorral az egyik legolcsóbb új autó volt, amelyet üzemeltetni és biztosítani kellett, így hihetetlenül népszerű választás volt a fiatalok körében.

A Seat Mii-vel és a Skoda Citigóval közös platformot és hajtásláncot használó Up-nak mindenesetre sikerül túlélnie testvéreit: a Mii 2020-ban, míg a Citigo gyártása egy évvel később szűnt meg. Az elektromos e-Up gyártása szintén leállt, követve a testvérmodell Mii Electric és az e-Citigo kivonását.

Rolls-Royce Dawn, Wraith

Az új Rolls-Royce Spectre érkezése azt jelenti, hogy már nincs helye a kínálatban a kabrió Dawnnak és a Wraith kupénak - a brit luxuscég eddigi legkisebb modelljeinek. Az utolsó Dawn, hétéves gyártás után 2023 áprilisában futott ki a goodwoodi gyárból, miután 2022 márciusában leállították a megrendelések fogadását. A márka szerint a Dawn és a Wraith gyártásának befejezése "egy dicsőséges, csillogó korszak végét" jelenti.

Dodge Charger, Challenger

Amerika legikonikusabb izomautói is búcsúznak. Mind a Dodge Charger, mind a Challenger nem készül többé V8-as erőforrással, az utolsó példányok 2023. december 22-én futottak ki az ontariói gyártósorokról. A Charger 1966-ból származik, a Challenger pedig 1970-ben mutatkozott be, elkaszálásuk fájó veszteség az autórajongóknak.

Bár ez nem feltétlenül jelenti a két kultmodell végét, de a Dodge nem gyárt többé Chargert vagy Challengert nyolchengeres Hemi benzinmotorral, és ezzel lényegében véget vet az amerikai izomautók vérvonalának. A következő generáció valószínűleg soros hathengeres benzinmotorra, később pedig teljesen elektromos hajtásláncra vált.

Audi TT

Az Audi TT a modern kor egyik ikonikus sportautója, viszont 2023-ban hivatalosan is véget ért a gyártása. Az 1998-ban bemutatott TT-t 25 évnyi forgalmazás után szüntették be, pedig az egyik legnépszerűbb megfizethető sportkocsivá vált számos országban. Először az 1995-ös Frankfurti Autószalonon mutatkozott be a világnak koncepcióként.

Kevés modell állta ki annyira az idő próbáját, mint az Audi TT - mondta Andrew Doyle, az Audi UK igazgatója.

A sportkupé éles, Bauhaus-ihlette vonalvezetése ma is ugyanolyan frissnek hat, mint 1998-ban, és a modell hihetetlen sikere alkalmából a Final Edition modellünk egyesíti mindazt, amit ügyfeleink szeretnek ebben az ikonikus modellben

- tette hozzá. A márka villamosítási tervei szerint TT valamikor a jövőben egy villanyautó formájában újjászületik.

Ford S-Max

Egy másik Ford-modell is csendben eltűnt a szalonokból 2023-ban, az S-Max. A cég már több mint egy évvel ezelőtt megerősítette a terveit, hogy elkaszálja az S-Maxot, a Fiestát és a Galaxyt, mivel a teljesen elektromos járművekre épülő kínálat felé halad.

Az európai Fordnál felgyorsítjuk a villamosításra irányuló erőfeszítéseinket, és 2030-ra személygépjárműveink teljesen elektromos meghajtásúak lesznek, 2035-re pedig a Ford teljes portfóliójának összes járműve

- közölték. Az S-Max 2007-ben mutatkozott be, és azonnal elnyerte az Év Európai Autója díjat. A Galaxy sportosabb változata az első generációs változatban volt a legkelendőbb, amely 2015-ig volt forgalomban. Az Mk2-es változat 2016-ban érkezett, és még hibrid-technológiával sem tudta megismételni ugyanazt a sikert, különösen, hogy a SUV-ok kezdtek teret hódítani a piacon.