Itt a bejelentés: így emeli a Mol a benzinárakat januártól

Két részletben érvényesíti a Mol a kötelező jövedékiadó-emelést. Így január 1-től 20, január 15-étől pedig 21 forinttal drágul az üzemanyag.

Úgy döntöttünk, hogy a fogyasztók érdekeit figyelembe véve két részletben érvényesítjük a kötelező jövedékiadó-emelést: az első emelésre január elsején, a másodikra pedig nagyjából január 15-én lehet számítani, először 20, majd 21 forinttal - mondta Orosz András, a Mol magyarországi kiskereskedelmi igazgatója az Indexnek.

Mint kifejtette: ha a következő hetekben a makrogazdasági körülmények egyéb árváltozást hoznak a nagykereskedelemben, azt a kiskereskedelmi piac is követni fogja. Hozzátette, idén szeptemberben több mint 100 forinttal többet kellett fizetni a kutakon az üzemanyagokért, amennyiben a tavalyi év azonos időszakát vizsgáljuk, úgy 130–160 forinttal olcsóbb most a kiskereskedelmi ár. Az árakban lehetett volna érvényesíteni a mostani adóemelést, de a lépés mögött más üzleti racionalitás van: a Mol-csoport a kiskereskedelmi területen is a hosszú távú stratégiát követ.

Bár a 41 forintos áremelést – az idei év második felében tapasztalt árcsökkenések miatt – könnyedén érvényesíteni lehetne az árakban, a fogyasztás nem esett volna vissza. A Mol-csoport a mostani döntésétől azt reméli, hogy ezzel komoly segítséget tudnak nyújtani a családoknak, a vásárlóiknak