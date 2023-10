Megállíthatatlanul közeleg a végleges átállás: egyre több ilyen autó megy az utakon

Az elektromos járművek (EV) és az EV-töltők globális piaca a 2022-es év viharos első felét követően újra fellendült, és világszerte jelentősen fejlődött. Az előrejelzések szerint ennek köszönhetően 2030-ra a világon értékesített autók több mint fele az elektromos autók közül kerülhet ki.

A Roland Berger „EV Charging Index” című tanulmányának negyedik kiadása a legfontosabb piaci mutatókra, a vezető országok teljesítményére és a töltőinfrastruktúra bővítésének trendjeire összpontosít. Az iparág a tavalyi év elején az ukrajnai háború kitörése és az azt követő energiaválság miatt kihívásokkal szembesült, míg 2022 végére – részben a mérséklődő villamosenergia-áraknak köszönhetően – az EV-értékesítés és a töltőinfrastruktúra különösen jól teljesített.

A piaci növekedés igazi mozgatórugója a töltőhálózatok gyors terjedése volt – olvasható a Roland Berger EV Charging Index legfrissebb tanulmányában. A gyorstöltők ma már a nyilvános töltőinfrastruktúra több mint egyötödét teszik ki világszerte. Az elektromos autó tulajdonosok 83 százaléka szerint a nyilvános töltőhálózatok használata kényelmesebb és könnyebben elérhető volt az év második felére, mint korábban. Szembetűnő azonban, hogy az OEM-ek eltérő töltési stratégiákat követtek.

Az ágazatban meghatározó országok teljesítményét, az elektromos járművek globális értékesítését és a töltőinfrastruktúra fejlesztése terén elért előrehaladást vette górcső alá a Roland Berger tanulmánya. A főbb megállapítások a széles körű iparági interjúkon és 16 ezer európai, ázsiai, észak- és dél-amerikai, valamint közel-keleti válaszadó megkérdezésén alapultak

– mondta Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere.

Németország megszilárdította kedvező pozícióját a globális elektromosjármű-piacon. Kína ismét az első helyre került az index rangsorában, előnye a többi országgal szemben azonban jelentősen csökkent a tanulmány korábbi kiadásaihoz képest. A Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia országainak javuló teljesítménye az elektromos járművek töltésének egészséges és növekvő globális piacát jelzi a Roland Berger szakértői szerint.

A jelentés rávilágított a fogyasztói magatartás alakulására is. A megkérdezettek válaszai alapján az elektromos autók tulajdonosainak közel 90%-a állította, hogy a nyilvános töltőállomásokat részesítik előnyben. Több mint 30%-uk hetente akár háromszor vagy többször is használja a nyilvános töltőállomásokat. Emiatt továbbra is a töltőállomással rendelkező munkahelyek számítanak a legnépszerűbbnek, ahol az emberek kényelmesen feltölthetik járműveiket a munkaidő alatt. A hatótávolságtól való félelem ellenben még mindig komoly problémát jelent, az ázsiai autóvezetők 70%-a elégedetlen a töltőhálózattal.

Az autógyártók eltérő megközelítést alkalmaznak

Az általános növekedéshez több közelmúltbeli esemény is hozzájárult. Az EV-piacon zajló árverseny miatt az alacsonyabb árkategóriájú EV-modellek nagyobb hangsúlyt kaptak, ami arra késztette az OEM-gyártókat, hogy gyorsan reagáljanak. Az olyan vállalatok, mint a Tesla és a BYD, módosítják az árakat és megfizethetőbb lehetőségeket kínálnak, míg az amerikai OEM-gyártók a töltési technológia szabványosítását tekintik az elektromos mobilitás felgyorsításának fő mozgatórugójának. Továbbá a töltési piac fejlődése is szerepet játszott: a Tesla 2022 végén kezdte el kommunikálni, hogy minden elektromos autó számára megnyitja szupertöltő-hálózatát, a GM pedig bejelentette, hogy holisztikus töltési szolgáltatásokat indít leányvállalatán, a GM Energy-n keresztül.