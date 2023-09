Sokkoló drágulás jön a benzinkutakon? Eddig hihetetlennek tűnt, ami a épp készülődik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nehéz megjósolni, hogy mikor, de az előrejelzések szerint hamarosan a 700 forintot is elérheti a gázolaj ára. Ez a mezőgazdaságnak óriási terhet jelent, de egy buszos cég ügyvezetője is arról számolt be, hogy árat kellett emelni.

"Az utolsó üzemanyag-rendelésünk óta már csaknem 100 forinttal emelkedett a gázolaj ára. Ez azt jelenti, hogy ha marad ezen az áron a dízel, akkor a következő 25 ezer literes rendelésünkért 2 és fél millió forinttal kell majd többet fizetnünk. Sajnos a megnövekedett költségeinket a gabonaértékesítésből származó bevétel sem kompenzálja majd" – mondta a sonline.hu-nak Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke. Szerinte az lehetne a megoldás, hogy betáraznak, amikor olcsóbb az üzemanyag, de ez jelenleg nem megoldható, mert akkora tartály nem áll rendelkezésre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy buszos cég ügyvezetője is arról számolt be, hogy immár 200 ezer forinttal magasabb a kétheti üzemanyagszámlájuk, mint pár hónappal ezelőtt. A lekötött utak árán már nem tudnak módosítani, viszont az új rendeléseknél már megemelték az áraikat. Nehéz megjósolni, hogy mikor, de az előrejelzések szerint hamarosan a 700 forintot is elérheti a gázolaj ára - mondta Bujdos Eszter a Holtankoljak.hu ügyvezetője. A folyamatos drágulásnak több oka is van: a kitermelési korlátozást meghosszabbították az év végéig az oroszok és az arabok.

A másik probléma, hogy Európában átmenetei gázolajhiány alakult ki, mert több finomítóban is egyszerre végezték el az ötévente szükséges karbantartási munkákat. Ugyanakkor a szakértő megnyugtatott, bár a mezőgazdasági munkák miatt itthon is nőtt a kereslet a gázolaj iránt, ellátási probléma nincs.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK