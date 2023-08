Ezek a trükkök tényleg működnek: így spórolhatsz rahedli pénzt a benzinen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A takarékos vezetés sokak által ismert, de a gyakorlatban kevésbé alkalmazott technika. Dacára a statisztikáknak, amelyek rendre bebizonyítják, hogy a tudatos odafigyelés a megspórolható üzemanyagon túl az autók műszaki állapotára, a sofőrök mentális egészségére is pozitív hatással bír. Pont ezek miatt tartja fontosnak ennek az energiatakarékos szemléletnek a terjesztését a hazai közösségi autózás elindítója, a GreenGo is. A szolgáltató idén augusztusban nem csak az autózásra vonatkozóan, hanem tágabb értelemben is szeretné felhívni a figyelmet az energiatakarékosság fontosságára. Ennek érdekében a saját Facebook oldalán, játékos formában olyan tényeket oszt meg a követőivel, amelyek ismeretében ők is tudatosabb energiafelhasználók lehetnek.

A nagytempójú lassítás és gyorsítás, illetve ezek kombinációja az a vezetési stílus, ami a legtöbb üzemanyagot „égeti el” autózás közben. Nem kérdés, hogy legelőször ezen a szokáson kell változtatnunk, ha spórolni akarunk. Az egyenletes tempóban, alacsonyabb sebességgel hajtott autó optimális haladást, ésszerű fogyasztást garantál, ami a GreenGo-k esetében városi környezetben az 50–60 km/h-ás iramot jelenti. A GreenGo esetében ehhez plusz segítséget ad a ECO vagy ECO+ mód, amely bekapcsolás után automatikusan visszavesz a teljesítményből, így nem engedi a sportos gyorsítását. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nyáron az autózás állandó velejárója a klíma használata. Érdemes azonban tisztában lenni azzal, hogy a klímaberendezés közel állandónak tekinthető terhelést jelent az autónak. Ez már kis sebesség mellett is a fogyasztás akár 20-40%-át viheti el. Ha a városban, optimális sebességet választva, 50/60 km/h-val haladunk, akkor érdemesebb az ablakokat lehúzni. Ezzel az autó és magunk hűtése is egyszerűbben, gyorsabban, praktikusabban oldható meg. Mindezek előtt azonban a takarékos vezetés legfontosabb alapszabálya az, hogy mindig legyünk előrelátóak. Minél inkább tisztában vagyunk a minket érintő forgalmi helyzetekkel, annál megfelelőbb döntéseket hozhatunk, hogy optimalizáljuk az autó fogyasztását, elkerüljük a felesleges gyorsításokat, lassításokat. Ehhez főleg az kell, hogy hagyjunk elegendő távolságot az előttünk haladó járműhöz képest, illetve figyeljük forgalom változásait. Így könnyen észrevehetjük, ha egy autó lassít, elindul és kihajt elénk, esetleg pirosra vált a lámpa vagy dugó kezd kialakulni. Ha ezekre időben reagálunk és levesszük a lábunkat a gázpedálról, akkor megspórolhatjuk a fékezést és az ezzel együtt fellépő üzemanyagveszteséget. Még előrelátóbbak lehetünk, ha megtervezzük az utazásunkat. Ehhez ma már rengeteg segítséget nyújtanak az útvonaltervezők, a járműbe beépített navigáció, illetve a letölthető okostelefonos alkalmazások, amelyek a dugók elkerülésére is adnak javaslatokat.

