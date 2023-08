Autósok, figyelem: erre a kárra nem fizet a biztosító, így még elkerülheted a vaskos szervizszámlát

Legutóbb július végén volt komoly jégverés Magyarországon, Szabolcs megyében a teniszlabda méretű jég több száz ingatlanban és szabadban álló járműben okozott kárt. A biztosítók figyelmeztetnek, hogy a kötelező biztosítás nem véd a jégkárok ellen. A legbiztosabb természetesen az, ha fedett garázsban tároljuk a kocsinkat, de annak sem kell aggódni, akinek nincs erre lehetősége. Mutatjuk, hogy hogy kerülheted el pár tízezer forintból a jégverés okozta károkat az autódon!

Legutóbb július 20-án egy erős, viharos széllel kísért jégesőt okozó szupercella vonult át az ország északkeleti része felett, jelentős anyagi károkat okozva. A legerősebb jégverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecsed szenvedte el, ahol a teniszlabda méretű jég több száz ingatlanban és szabadban álló járműben okozott kárt.

Az ilyen jelenségek egyre gyakoribbak Magyarországon, az elmúlt öt évben megduplázódott a jégverésből eredő károk száma, míg az okozott anyagi kár mértéke pedig a sokszorosára emelkedett. A Pénzcentrum biztosítói körképéből kiderült, hogy az autósoknak nem kell tartaniuk a jégverésektől, ha rendelkeznek casco-biztosítással, azok ugyanis már alapból védenek minket a jégkárokkal szemben.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a fenti megállapítás csak a cascóra, és nem a kötelező biztosításokra vonatkozik, azok továbbra sem védenek minket az elemi károkkal szemben - legalábbis alapesetben biztosan nem, de lehet kiegészítő biztosítást kötni.



Úgyhogy az autósoknak érdemes különös tekintettel lennie a jégeső veszélyére, és gondoskodni a megfelelő védelemről. Erre a legisdeálisabb egy fedett garázs lenne, de nem mindenkinek van lehetősége zárt helyen tartani az autóját. Nekik jelenthetnek megoldást az úgynevezett jégeső-ponyvák, amelyek elnyelik és elosztják a jégdarabok ütéseit, csökkentve a járműben okozott károkat. Az ilyen burkolatot kifejezetten arra tervezték, hogy megvédje az autót a jégeső okozta károktól, és olyan anyagokból készül, mint a poliészter vagy a PVC, amelyek tartósak és ellenállnak a szakadásnak és a szúrásnak. Az ütközés elnyelésével és egyenletes eloszlásával a jégesőálló ponyvák segítenek megelőzni a horpadások és repedések kialakulását az autó karosszériáján.

Lehet egyedileg is csináltatni, de az univerzális darabok is jó szolgálatot tehetnek, amelyeket különféle méretű és formájú autókhoz terveztek. A jégesőálló takaró kiválasztásakor több szempontot is figyelembe kell venni. Mindezek fontosak és relevánsak, és nem zárhatók ki a képletből - írja a jdpower.com.

A burkolat készítéséhez használt anyag az egyik legkritikusabb tényező. Válassz tartós, szakadásálló anyagokból készült huzatot, amely a legjobb védelmet nyújtja járművének.

Győződj meg arról, hogy a választott burkolat megfelelő méretű és illeszkedik az autóhoz. Fontold meg az egyedi burkolatot a maximális védelem érdekében, vagy egy univerzálist, ha több autót kell védeni.

Találd ki, hogyan fogod tárolni a ponyvát, amikor nem használod. Legyen a kiválasztott darab könnyen tárolható és szállítható.

A carcoversandshelter.com szerint a drágább jégesővédők hab- vagy poliészterréteggel vannak ellátva. Ez a külső réteg és a karcmentes belső réteg között van. A kipárnázást úgy tervezték, hogy elnyelje a legtöbb ütést, így megóvja járművet a jégeső okozta károktól. A portál kiemeli, hogy ez az egyetlen olyan takarófajta, ami 100 százalék közeli védelmet nyújthat a jégkár ellen! Sőt a csúcstechnológiás darabokat még fel is lehet fújni, így azok még a kipárnázottaknál is jobban védenek. Az olcsóbb autóponyvák nem tartalmaznak párnázatot, vagy ha igen, akkor kevés a nedvszívó anyag, így még akkor is megsérülhet az autónk, ha rátesszük őket a kocsira.

Ez a portál is kiemeli, hogy jégesőponyvát huzatot vásárolj, amely ugyanolyan hosszúságú vagy valamivel hosszabb, mint a járműved. A védőeszközt mindig tartsuk egy olyan helyen, ami közel van az autóhoz, hogy a lehető leggyorsabban rá tudjuk tenni. Érdemes a naptól és a hőtől védett helyen tárolni a ponyvát, a legpraktikusabb a kocsi csomagtartója lehet, de a komolyabb daraboknál ez nehezebben megoldható, mert sok helyet foglalnak.

Érdemes előre gyakorolni a ponyva felrakását, hogy éles helyzetben a lehető leggyorsabban védve legyen az autó. Valamint tanácsos egyedül és valaki mással is eljátszani a szituációt, hogy akkor se legyen baj, ha nincs éppen segítségünk a közelben.

De mennyibe kerül?

Egy gyors keresés után kiderült, hogy itthon nagyjából 30 ezer forintért már lehet olyan jégesőponyvát kapni, ami elégséges védelmet nyújthat, és ki van párnázva a legfontosabb részeken. De az ár persze nagyban függ attól is, hogy mekkora autóra keresünk ponyvát.

A legdrágább darabok 80-100 ezer forint körül mozognak, ezek már a 12mm átmérőjű jégeső ellen is hatékony védelmet nyújtanak. Ezekben már vastagabb a puha védőréteg, ami tompítja a jégdarabok ütéseit.