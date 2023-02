Könnyen kijátszható a fájdalmas benzindrágulás: bárki élhet a trükkel, rengeteg pénzt jelent

Egyre több budapesti engedi el, hogy saját autója legyen, és fizet elő valamelyik autómegosztó szolgáltatásra - tudta meg a Pénzcentrum a két lagnagyobb cégtől. A GreenGo arról számolt be, hogy 70 százalékkal több bérlésük volt tavaly, mint az azt megelőző évben, a felhasználók száma pedig több mint 30 százalékkal nőtt. A ShareNow pedig kérdésünkre azt közölte, hogy 2022 végére elére a 80 ezer főt az ügyfélszám, miközben egy évvel korábban még csak 55 ezer volt. A szolgáltatók elárulták, hogy nem lehetett elkerülni az áremelést az infláció és a fenntartási költségek növekedése miatt. Számítások szerint, ha valaki nem megy évente 5000-7000 kilométernél többet kocsival a várósban, annak még így is megérheti valamelyik autómegosztót választani.

Az ügyfélszám 2022 év végére elérte a 80 ezer főt, ami kiemelkedő eredmény az egy évvel korábbi 55 ezerhez képest - közölte a Pénzcentrum megkeresésére a ShareNow.

A vállalati ügyfeleink dinamikus növekedése pedig azt igazolja vissza, hogy számos cég felismerte az autómegosztásban rejlő költségcsökkentési lehetőséget. A két tábor között van egy bizonyos mértékű átfedés is, ami annak az eredménye, hogy rendkívül könnyű kiválasztani az applikációban, hogy magánszemélyként vagy céges dolgozóként szeretnénk megtenni az utunkat

- magyarázta a cég. Hozzátették,tavaly állt szolgálatba az ötszázadik autójuk, a 2019-es induláskor még csak 200 jármű volt a flottájukban, szóval a bővülés folyamatos. Mint a cég elárulta, az elektromos meghajtású járművek aránya is folyamatosan nő, a legnépszerűbb ilyen modell a felhasználók körében a 2022-ben bekerülő Peugeot e208, illetve a közkedvelt eMINI.

Ugyanakkor, a járműparkunkban nagyobb arányban vannak a benzines modellek, ami mögött két egyszerű megfontolás áll: az egyik, hogy a városi mobilitási igények kielégítésében egyelőre kedvezőbbek a hagyományos meghajtású autók, mivel a töltési infrastruktúra nem épült ki annyira, hogy minden esetben kényelmessé tenné az elektromos autók töltését

- magyarázták. A másik ok pedig az, hogy az ügyfelek szeretik hosszabb távra is igénybe venni az autókat, ehhez pedig – bár az elektromos meghajtású járművek hatótávja folyamatosan emelkedik – jelenleg elérhetőbb választás egy benzines autó. A töltési tempónak is gyorsulnia kell, hiszen még a legmodernebb villámtöltők sebessége sem összemérhető a tankolásra fordítandó pár perccel.

Mindkét meghajtás fenntarthatónak számít, hiszen egy megosztott autó akár 10 saját tulajdonút képes kiváltani a városi életben. Ezzel parkolóhelyeket és élhető tereket szabadít fel a mobilitásnak ezen formája

- tették hozzá. A szolgáltatási terület tekintetében is folyamatos a bővülés, 63 négyzetkilométerről indulva haladtak a külső kerületek és az agglomeráció felé, tavaly átlépték a 100 négyzetkilométert. A szolgáltatási területhez számos külső zóna is kapcsolódik, így Budakalász, Budaörs, Dunakeszi és Érd is. Fontos fejlemény az is, hogy tavaly novembertől már közvetlenül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Holiday parkolójába is beállhatnak a felhasználók. Ráadásul, ez az Európa 16 városában szolgáltató vállalat külföldi ügyfeleinek is fontos előrelépés: mostantól – akárcsak a magyar felhasználók – a reptéri termináltól egy kényelmes sétával elérhetik a megosztott kocsikat anélkül, hogy új szolgáltatónál kellene regisztrálniuk.

A területbővítésre vonatkozó kérdésünkre közölték, hogy folyamatosan figyelik a felhasználói igényeket, törekednek a minél hatékonyabb kiszolgálására. A használhatóságon pedig olyan praktikus újításokkal fejlesztenek, mint például az Allee bevásárlóközpontban, illetve a Westend bevásárlóközpont mellett kialakított dedikált parkolók.

Megkeresésünkre a GreenGo azt közölte, hogy jelenleg 500 autójuk van a flottában - a bővítés, valamint a flotta frissítése folyamatosan a terveik között van. 2022-ben 100 négyzetkilométerre nőtt a szolgáltatási területük.

Ezt a méretet a szolgáltatáshoz, flottához jelenleg optimálisnak gondoljuk, ennek ellenére lehet, hogy lesznek kisebb bővítések. Induláskor mindössze 30 négyzetkilométeres volt a szolgáltatási terület, ehhez képest jelentős ugrás a jelenlegi 100 négyzetkilométer

- közölték arra a kérdésünkre, hogy bővülhet-e a közeljövőben a lefedettségük. Kérdésünkre elárulták, hogy közel 70 százalékkal több bérlésük volt tavaly, mint az azt megelőző évben és a felhasználóik száma is évről-évre magasabb, az elmúlt évben több, mint 30 százalékos volt ez a növekedés.

Elkerülhetetlen volt az áremelés

Arra is rákérdeztünk a szolgáltatóknál, hogy emelték-e áraikat az infláció és a fenntartási költségek növekedése miatt. A GreenGo ennek kapcsán kifejtette, hogy őket is érintették a külső gazdasági hatások, emiatt volt áremelés is az előző évben, de ezzel nem követték le a költségnövekedésüket.

Kénytelenek vagyunk némi korrekcióval élni, alvállalkozóink árainak, valamint az áram árának jelentős emelkedése miatt ez nem kiküszöbölhető

- magyarázták.

A ShareNow is emelni kényszerült tavaly nyáron, mint kifejtették: a tarifáikat eltérő mértékben érintette a drágulás - a percdíjakon túl vannak órás, és napi csomagjaik is.

Az biztos, hogy csak az indokolt mértékben változtattunk a díjakon, ráadásul állandó kedvezményekkel igyekszünk még elérhetőbbé tenni az autókat az ügyfeleknek

- tették hozzá. Kiemelték, hogy a városi mobilitás tekintetében az autómegosztás továbbra is egy rendkívül költséghatékony alternatíva, különösképpen ebben az inflációval és nehéz gazdasági helyzettel sújtott időszakban. Számításaik szerint körülbelül évente 5000-7000 megtett kilométerig anyagilag kedvezőbb választás a megosztott autóhasználat a saját autó tulajdonlással járó költségekhez viszonyítva.

Ezek a leggyakoribb szabálysértések

Megkérdeztük azt is, hogy a felhasználók milyen szabálysértéseket követnek el jellemzően a cégek járműveivel. A GreenGo közölte, hogy a parkolási bírság a leggyakoribb.

Mivel nekünk is célunk, hogy az autókkal minél szabályosabban közlekedjenek, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk az edukációra a témában, de ezeket a költségeket sajnos nem tudjuk átvállalni, ezért a szabálysértés elkövetőjére vagyunk kénytelenek hárítani

- magyarázták.

A ShareNow szerint közlekedési kihágások alkalmanként előfordulnak, de azok mértéke alacsonyan tartható. Nagyobb nehézséget okoz a felhasználóknak a parkolási rendszerrel kapcsolatban a belvárosi kerületekben az utóbbi időszakban létrehozott kizárólag lakossági engedéllyel használható közterületi parkolók.

A kerületek a megosztott autók számára sem engedélyezik ezeken a kijelölt szakaszokon a parkolást, ezáltal megnehezítve azon kerületi lakosok hétköznapjait is, akik saját autó fenntartása helyett a fenntarthatóbb, megosztott autózást vennék igénybe, hiszen nekik is sokkal nehezebb leparkolni a saját lakhelyükön

- mondta a cég, akik szerint az autóikkal okozott vagy elszenvedett balesetek száma alacsony és ez a szám is folyamatosan csökken ahogy a felhasználók egyre jobban megértik miről szól a közösségi autózás.

A használatból fakadó sérülések okozta kárt nem terheljük tovább a felhasználók felé, kizárólag abban az esetben szankcionálunk, amennyiben egy nagy mértékű vagy szándékos károkozásról van szó. Utóbbi eseteket monitorozó rendszereink segítségével vesszük vizsgálat alá, hogy annak segítségével objektív döntést hozhassunk minden ilyen esetben, illetve az eljáró szervek döntéseinek megfelelően (rendőrség, stb)

- monta a vállalat. Hozzátették, ha a külső állapot felméréséről van szó, az utazás megkezdését megelőzően és lezárását követően készített 4-4 fotó segít a felelősségek objektív meghatározásában. Ezek birtokában az ügyfél oldaláról bizonyítható, hogy milyen volt az autó állapota a használat előtt és után, ezek elkészítése az ügyfél saját érdekét szolgálja.

Az ÁSZF egyértelműen meghatározza, hogy meddig és milyen esetben terheli a felhasználót a kárköltség. Minden megkezdett bérléskor “biztosítjuk” az ügyfeleket 300 000 Ft önrész erejéig, ezt van lehetőségük egy egyszeri költség ellenében 100 000 Ft-ra mérsékelni, ami legtöbb kár eseményt magába foglalja és így védi az ügyfelet az esetleges nem szándékos károk megtérítésétől

- hívta fel a figyelmet a ShareNow.

Többféle csomagot kínálnak

A tarifákat firtató kérdésünkre a GreenGo kifejtette, hogy náluk 3 díjcsomag van, egy az alkalmi felhasználásra (Green), és két havidíjas, az egyik a Green Plus, ahol kedvezményesebbek az árak, a percdíjak például legalább 25%-kal alacsonyabbak, a másik pedig a Green Premium, amellyel a legkedvezőbb árakon vehető igénybe a szolgáltatás, így például a percdíjak az alkalmi felhasználáshoz képest legalább 50%-kal kedvezőbbek, és olyan extra, szolgáltatások is benne foglaltatnak, mint az ingyenes éjszakai parkolás vagy a havi 1 félárú napidíj.

Azt látjuk, hogy a havidíjas csomagok azok, amik dinamikusan nőnek, ez azt jelenti, hogy egyre több az olyan GreenGo felhasználó, akik tudatosan gondolkodnak a közlekedéssel kapcsolatos költségeikről

- tették hozzá.

A ShareNow-nál az alaptarifákat az autó típusa, az igénybevétel formája (egyszeri felhasználó vagy havi előfizetést választó) és annak időtartama határozza meg. Ebből érvényesíthetőek a kedvezmények, így összességében elég komplex a rendszer. Ha viszont egy felhasználó megnyitja az applikációt, az egyes autóknál forintra pontosan látja, hogy mennyibe fog kerülni a használat percdíjra vagy csomagdíjra vonatkozóan. Így nagyon könnyen tud dönteni arról például, hogy melyik csomagot érdemes választania.