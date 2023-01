Dízelhiányt jósolnak a szakértők: újra nem lesz üzemanyag a benzinkutakon?

A friss hírek szerint Magyarország mentességet kapott az Európai Bizottságtól a februártól érvényes orosz szankciók alól, így a Mol behozhat a hazai piacra orosz kőolajból készült üzemanyagot – számolt be a Világgazdaság.

Mindeközben egész Európában súlyos problémát jelent az üzemanyaghiány. A lap értesülései szerint ennek oka a koronavírus-válságra vezethető vissza, amikor több finomítót is felszámoltak, miközben sok bővítés abbamaradt. A dízel kínálat így most 1,5 millió hordóval marad alatta a keresletnek, amiből 60-70 százalékot az orosz importból pótol. A benzin esetében sem sokkal jobb ez a szám: itt körülbelül 1 millió hordóval haladja meg a kereslet a kínálatot.

A Mol leszögezte, hogy február 5 után is, amikor is a szankciók életébe lépnek, zavartalanul fogja tudni biztosítani a hazai üzemanyagellátást, miután zavartalanul tudja behozni a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Emellett pedig az ársapka kivezetéséve az import is vissza tud jönni.