Egy percre sem dőlhetnek hátra a magyar autósok: ez még nem oldódott meg a benzinkutakon

„Soha nem volt még akkora egyheti üzemanyag forgalmunk, mint a 480 forintos hatásági ársapka eltörlése előtti napokban, ami oda vezetett, hogy a hálózatunknak közel a felén alakultak ki készlethiányok” – mondta el a Portfolionak adott interjújában Balogh Tibor, az OMV Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Balogh Tibor a lapnak adott interjújában elmondta, az ársapka előtt a nagyobb forgalom nagyobb nyereséget jelentett, de az elmúlt 13 hónapban minden felborult, és a nagyobb forgalom nagyobb veszteséget jelentett. A vezető elmondta azt is, soha nem adtak még el egy hét alatt annyi üzemanyagot, mint amennyit az ársapka eltörlése előtti hétben.

Az OMV hazai vezére beszámolt arról is, most már azt lehet mondani, hogy az ársapka eltörlése utána szemmel láthatóan visszaesett a forgalom, ami csökkentette a nyomást a kúthálózatukon. Ezzel együtt a vezető azt mondja, a forgalom rendben van. Balogh Tibor az interjúban elmondta azt is, a mostani keresletcsökkentés pozitív abból a szempontból, hogy segíti magához térni a készlethiányos állapotból a szereplőket. Az interjúból kiderült az is, jelen pillanatban olyan készletszintek vannak, melyek a normál üzleti működéshez nem elegendőek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a minimumra töltik a kutakat annak érdekében, hogy mindenütt elérhetőek legyenek a termékek, de ez nem egy megnyugtató készletszint, így bármilyen lokális keresletnövekedés fel tudná borítani a helyzetet.