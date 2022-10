Szívhatják a fogukat az autósok: durván elszállt a téli gumik ára, indul a sorbanállás

Elképesztően megdrágult az autógumi, és a szervizek is óradíját is emelni kellett. Így pedig sok magyar autós nézhet nagyot, ha kereket cseréltetne.

Van olyan gumis, akinél akár 40 százalékkal is többe kerülnek a téli gumik, és a szerelés díja is jelentősen emelkedett. Az ATV-nek az egyik debreceni szervíz vezetője arról beszélt, hogy sokan érdeklődnek és meg is döbbennek az árakon. Náluk egy év alatt 35-40 százalékkal drágultak a téli a gumik, a szervízdíjak pedig 10-15 százalékkal nőttek a gyenge forint és az elszálló rezsiárak miatt.

Egy másik, pécsi szervízben az óradíjaikat idén már másodszor emelték meg. „Most szeptember hónapban 20 százalékot kellett emelnünk az év eleji 20 százalékhoz képest, tehát negyven százalékkal emelkedtek összességében az óradíjaink” - számolt be Gulyás Attila, az Autócity Kft. szervízvezetője.

A drágulás miatt egyre többen próbálnak átmeneti megoldást találni: sokan keresik a négyévszakos gumikat, hogy spóroljanak, de a szervízekben ezt senkinek sem javasolják. A cserét is érdemes mielőbb elvégeztetni, ugyanis ezzel még elkerülhető a sorbanállás, amikor beköszönt majd a hideg.