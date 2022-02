Tömeges benzinkút-bezárás jöhet? Itt a mennyiségi korlátozás, már a NAV is tájékoztat

Egyre több töltőállomáson korlátozzák az eladott üzemanyagmennyiséget, mert az üzemeltető rengeteg pénzt bukik minden eladott literen. A benzinkutak tömeges csődje annyira reális lehet, hogy már a NAV oldalán is megjelent egy tájékoztató arról, mit kell tennie annak a benzinkútnak, amelyik üzemszünetre akar menni.

Megjelent az adóhatóság weboldalán egy tájékoztató arról, mit kell tennie a benzinkutasoknak, ha fel akarják függeszteni a tevékenységüket: a "Tájékoztatás üzemanyagtöltő állomás üzemszünetének bejelentéséről" című aloldalon azt írják a többi között, hogy az adott töltőállomásnak legkésőbb 24 órával korábban jeleznie kell az üzemszünetet az adóhatóság felé.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a héten már a benzin beszerzési ára is átlépheti a 480 forintos maximális kiskereskedelmi árat - amelyet három hónapra, májusig meghosszabbítottak. A dízelt egyébként már pár hete veszteséggel adják el a hazai töltőállomások. Most az RTL Híradó talált is olyan benzinkutakat, ahol korlátozták a maximálisan tankolható mennyiséget:

az egyik helyen maximum 10 litert tankolhat egy autós, az üzemeltető a hatósági retorziótól félve nem akart nyilatkozni, de a feliratok szerint azzal indokolták a limitet, hogy az üzemeltető cég már most több mint 8 forintot bukik minden egyes eladott literen.

Egy másik töltőállomás naponta 250 literben korlátozta az eladott mennyiséget hogy "3 hónap múlva" is fogadhassák az ügyfeleket. A holtankoljak.hu szerint eddig nagyjából 50 kút korlátozta a kiadható mennyiséget, de a portál szerint, ha folytatódik a drágulás, akkor több száz vállalkozó dönthet hasonlóan.