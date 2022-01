Ezek voltak a magyarok kedvenc autói 2021-ben: óriási meglepetés a toplistán

Messze nem úgy alakult a 2021-es év, ahogy azt a magyar autópiac szereplői várták. Még úgy sem sikerült felülmúlni a tavalyi évet, hogy 2020-ban gyakorlatilag két hónapig padlón volt az autópiac. A Datahouse statisztikáiból kiderült, hogy melyek voltak a legnépszerűbb modellek tavaly Magyarországon. A papírforma után jött az igazi meglepetés.

Nem teljesen úgy alakult a 2021-es év a magyar autópiacon, hogyan a piaci szereplők várták - erről beszélt lapunknak korábban Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Ez a most kiadott, 2021-es forgalomba helyezési adaokon is elég keményen látszik.

A Datahouse statisztikái szerint tavaly 121 920 darab személyautó kapott magyar rendszámot, ami 4,8 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban volt. A 2019-es rekordévtől pedig már elég tetemes, 22,8 százalékos az elmaradás.

EZ IS ÉRDEKELHET Folytatódik a horror a magyar autópiacon: már a listaárat sem tudják garantálni a gyártók Aki autót szeretne venni, az lépjen mihamarabb, mert annyi biztos: olcsóbb nem lesz a kiszemelt modell, bármelyik is legyen az. A kereskedői készleteket is szép lassan felejtsük el.

Mint a grafikonon is látható, annak ellenére sikerült alulmúlni a 2020-as évet, hogy a járvány kitörése után két hónapra szabályosan padlót fogott az autópiac. A második félévben viszont idén egyszer sem sikerült felülmúlni a tavalyi számokat, sőt!

Ami a gyártók versenyét illeti: nem nagy meglepetés, hogy a Suzuki toronymagasan vezeti a listát 17 650 darabbal, így immár zsinórban nyolcadik éve piacvezető Magyarországon. A második a Toyota 12 077 autóval, míg a harmadik a Ford 10 604-el.

Nagy meglepetésre a rendre dobogós Skoda csak az ötödik lett végül, ugyanis a KIA beelőzte - és kicsit több mint 1000 autóval lecsúszott a 3. helyről.

Ha a forgalomba helyezett autók volumenének változásait nézzük, akkor kimondható, hogy a 2021-es év nagy nyertese a KIA lett, amely 45 százalékkal tudta növelni forgalomba helyezéseit.

ELINDULT A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

De a Hyundainál sincs ok panaszra, ők 21,4 százalékkal múlták felül a 2020-as évüket, és a Mercedes is 19,65 százalékkal tudott növekedni. Ezen a listán a Suzuki csak negyedik lett (19,39%). A legnagyobbat a Renault bukta, 53,8 százalékos a visszaesés, de az Opel és a Dacia is 30 százalék körüli mínuszban zárta 2021-et.

Ezek a magyarok kedvenc autói

És akkor lássuk a lényeget: a címben emlegetett meglepetést nem az első két helyen kell keresni, hiszen a magyarok kedvenc autója 2021-ben is a Suzuki Vitara lett 8350 darabbal. Második az SX4 S-Cross 6261-gyel. A papírforma után jöjjön a meglepetés: év végére a kis Fiat 500-as lenyomta a Dacia Dustert, és végül harmadik helyen zárta az évet.

Nagy csata volt az 5. helyért, ami végül a KIA Ceed-é lett, megelőzve a Skoda Octaviát és a Toyota Corollát. A TOP 10-ben még egy Suzukiva találkozhatunk: a 2314 darabos Swift a tizedik lett. A listán ott van a Dacia Lodgy is 1457 darabbal, ez az "ultimate nagycsaládos autó", amit az állami támogatással gyakorlatilag féláron lehet megvenni.