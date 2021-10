Rérepültek a seftesek az AdBlue-pánikra: ennyit kaszálnak egyetlen literjén a neten

Hatalmas felvásárlási hullám indult az EU-ban és Magyarországon is: a MOL-nál már csak korlátozott mennyiségben lehet AdBlue-t vásárolni. Ugyanakkor ha normális igények lennének a piacon, azokat gond nélkül ki lehetne elégíteni, ám a halmozás pont ahhoz vezetett, amitől a felvásárlók rettegtek: készlethiányhoz. A hirdetési oldalakon már horror áron kínálják az adalékanyagot, ami amúgy elengedhetetlen a modern dízelek működéséhez. AdBlue-ból már csak azért sem érdemes felhalmozni, mert hamar megromlik, és az sem mindegy, hogyan tároljuk.

Múlt héten érkezett a hír, hogy a legnagyobb európai AdBlue-termelők csökkentették a kapacitást az elszálló gázárak miatt. Ennek hatására az egész kontinensen, így Magyarországon is elindult a felvásárlási hullám, itthon már a MOL is korlátozásokat vezetett be a kutakon. Ám még így sem érdemes rögtön a benzinkútra rohannia az érintetteknek, vagy méregdrágán megvenni a kannás kiszerelést: most összeszedtük, miért nem érdemes hektoliterszám bespájzolni AdBlue-ból.

Mint említettük, a MOL már korlátozza a kiadható mennyiséget, ám a vállalat leszögezte:

nem azért, mert nincs belőle. A forgalmazóhoz továbbra is olyan mennyiség érkezik a gyártóktól, amellyel normál kereslet esetén zavartalanul lehet biztosítani az ellátást.

Tehát annyi történt, hogy a pánik kiváltotta a saját okát: megkongatták a vészharangot, amelynek hatására mindenki rohant a benzinkútra, így pedig többszörösére emelkedett a kereslet az adalékanyag iránt - ami pedig kiváltotta azt az előrevetített hiányt, ami miatt az egész pánikhangulat elindult.

EZ IS ÉRDEKELHET Hivatalos: korlátozásokat vezet be a MOL Magyarországon A MOL-hoz továbbra is annyi AdBlue érkezik a gyártóktól, amellyel ki tudja szolgálni a normál lakossági igényeket, de a felvásárlási hullám miatt korlátozzák a kiadható mennyiséget.

Ugyanerre hívta fel a figyelmet a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete is, akik azt közölték, hogy a gyártás stabil, a termelést a műtrágyagyártás folyamatai sem befolyásolják, ugyanis AdBlue-adalékot önállóan is elő lehet állítani.

A készlethiányt tehát nem a gyártás leállása, hanem a hirtelen jelentkező „pánikvásárlás” okozta itthon és Európa más országaiban is

- írták. A szervezet várakozásai szerint a helyzet 1-2 héten belül normalizálódhat, és ez gyorsabban történhet meg, ha leállnak a pánikfelvásárlással azok, akik eddig készlethiánytól tartottak, és csak az indokolt mennyiséget vásárolják az adalékanyagból.

Ráadásul az árak is felmentek, ami részben a gázárnak tudható be, de nyilván a felvásárlási láz is közrejátszhatott: az Alapjárat körábbi összegzése szerint a MOL-nál az ötliteres kanna mától 5399 helyett 5999 forintba került, a tízliteres kanna 7999 forintos korábbi ára ezer forintot emelkedett, a kútoszlopról tölthető AdBlue pedig literenként 333 forintba kerül az eddigi 279 helyett.

Persze, a hirdetési oldalakon ennél jóval többért kínálják az amúgy filléres adalékot: van, aki 10 litert hirdet 15 ezer forintért, tehát duplaannyiért, mint a MOL ára a hasonló kiszerelésre.

Az árufuvarozóknak is hatalmas probléma a készlethiány és az áremelkedés, amit a fogyasztók is meg fognák érezni. Hiszen amennyiben az AdBlue ára drasztikusan emelkedik, és még kevés is van belőle, az minden termék árába beépülhet, amit közúton szállítanak.

Nem kell pánikolni

Ahogyan a legnagyobb magyarországi olajcég is írta, ha normál kereslet lenne a modern dízelek működéséhez szükséges adalékanyagból, akkor semmi baj nem lenne. És a bevezetett korlátozás sem érinti nagyon húsbavágóan a lakossági vásárlókat, hiszen a MOL-nál a mostani szabályok szerint

egy tranzakción belül 1 db kannás terméket lehet vásárolni, a pisztolyos AdBlue tankolás esetén pedig maximum 50 liter az egy alkalommal kiadható mennyiség.

Ami egy hétköznapi felhasználónak jó ideig elég, hiszen egy átlagos dízelautó nagyjából 1-1,5 liternyi AdBlue-t kér 1000 kilométerenként. Persze, kellemetlen, ha valakinek most fogy ki az adalékanyag, mert ilyen esetekben a motorvezérlő simán letilt, de ha már egy 5-10 literes kiszerelést sikerül szerezni, akkor jó eséllyel ki lehet húzni az őrület végéig. Szóval, még akkor sem kell ésszerűtlenül nagy mennyiséget felvásárolni, ha épp jelez az autód, hogy fogytán van!

Hamar megromlik, nem érdemes tárolgatni

Tehát a hétköznapi felhasználás mellett 15-20 liter AdBlue akár egy évig is elég lehet, úgyhogy már csak ezért sem érdemes sokat felhalmozni belőle. Ráadásul az adalékanyagnak van szavatossága is, amely lejárta után már nem szabad felhasználni, mert károsíthatja az autónkat.

Ez termékenként eltérhet, de jellemzően 2 év szokott lenni, úgyhogy semmiképpen sem jó ötlet AdBlue-val teleengedni a kádat az ínséges időkre. Normál felhasználás mellett nem fog elfogyni 50-100 liternyi a szavatossági időn belül, utána meg ki lehe dobni. Jó eséllyel a most felhalmozott AdBlue egy jelentős hányada arra a sorsra juthat, mint a járvány kitörésekor betárazott, és később megromlott élesztő, vagy a magyar spájzokban molyosodó liszteszsákok.

És az sem mindegy, hogyan tároljuk: az előírás a -10 és +30 fok közötti hőmérséklet, ugyanis nagyon hidegben megfagy, a melegben pedig elbomlik. Épp ezért vannak a gépjárművekben duplán szigetelve az AdBlue-rendszer alkatrészei. És tároláskor arra is ügyelni kell, hogy semmilyen szennyeződés ne kerüljön az anyagba, mert az az autónk meghibásodásához vezethet, úgyhogy érdemes a direkt erre kifejlesztett kannákat használni.

De pontosan mi az AdBlue?

Az AdBlue egy folyékony, tiszta oldat, amely ioncserélt vízből és autóipari karbamidból áll, amely SCR-rendszerrel (szelektív katalitikus redukció) ellátott gépjárművek nitrogén-oxid kibocsátását csökkentésére szolgál. Az adalék használata a 2009-es, Euro 5-ös környezetvédelmi normának való megfelelés jegyében került bevezetésre, jellemzően a műtrágyagyártás egyik mellékterméke, de ettől függetlenül is előállítható.

Az AdBlue az SCR katalizátorba fecskendezve vízzé, levegővé és nitrogénné alakítja a kipufogó gázok ártalmas nitrogén-oxidjait. Legalább 60 százalékkal csökkenti a nitrogén-oxidokat (NOx) az Euro 3 osztályhoz képest, és legalább 80 százalékkal csökkenti a részecskeszámot az Euro 4 osztályhoz képest. Emellett akár 7 százalék is lehet a CO2 csökkenés.