Időzített bombák szabadultak a magyar utakra: bolond, aki így vezet, pillanatok alatt kész a tragédia

Komoly baj lett a papucsban vezetésből: egy férfi felborult autójával, mert a lábbeli beszorult a pedálok közé. Ugyan a magyar jogszabályok nem tiltják, hogy valaki papucsban vezessen, de ha balesetezünk, akkor a károk, sérülések mellett még vádemeléssel is számolhatunk.

Minden évben előkerül a téma, hogy milyen lábbelivel nem szabad vezetni, de úgy tűnik, vannak, akiknek még mindig nem esett le, miért is különösen veszélyes ez. Így járt az a férfi is, aki májusban tetőre vágta az autóját.

Az ok elég banális volt: autóval Konyár felé haladtak, amikor egy vasúti kereszteződéshez balra, majd jobbra ívelő útkanyarulat vezetett, ám a férfi papucsa beszorult a pedálok közé, ezért nem tudott eléggé lelassítani. Az autó letért a menetirány szerinti jobb oldali útpadkára majd nekimenve a vasúti fénysorompónak kidöntötte azt. A járműben utazott a sofőr felesége és két gyermeke is. Valamennyien be voltak kötve, a kisebb gyerek gyerekülésben utazott.

Az ügyészség közleménye szerint közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emeltek vádat ellene. A férfi az eset után beismerte a bűncselekményt, az ügyészség pénzbírság kiszabását kérte.

Mindezt azért, mert papucsban vezetett.

És rajta kívül valószínűleg még sokan mások is úgy vannak vele, hogy strandolás, úszás után egyszerűen bepattannak az autóba, nem is cserélik le a papucsot cipőre - vagy szimplán a nagy melegben nem akarnak cipőt húzni a vezetéshez.

Ezt ugyan konkrétan semmilyen szabály nem tiltja Magyarországon, de mint a fenti példa mutatja:

Ha netán balesetet okozunk, akkor bizony megnézhetjük magunkat!

Márpedig egyértelmű, hogy eléggé balesetveszélyes papucsban, mezítláb vezetni - a flip-flop nem fogja a bokát, bizonytalanabb, mint egy szandál, csúszkál. Ha nagyon szőrszálhasogatóak akarunk lenni, akkor a KRESZ-jogszabály szerint

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles gy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Emellett a negyedik paragrafus azt is kimondja, hogy járművet csak az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van.

A papucsos vezetés márpedig minden, csak nem biztonságos: ugyanis, ahogyan a tesztek is megmutatták, papucsban, vagy mezítláb kevésbé lehet kontrollálni a pedálokat, gyakran lecsúszik róluk az ember lába. Így pedig nem fog tudni olyan gyorsan reagálni az esetleges veszélyhelyzetekre, mint ahogyan az elvárható lenne.

A vizsgálatok szerint egyébként a vezetéshez a legoptimálisabb egy sportcipőt viselni, mivel az kényelmes, és nem csúszik le a pedálokról. A szakértők azt javasolják, hogy ha nem is folyamatosan ilyen lábbeliben vagy, legalább akkor vedd fel, ha volán mögé ülsz.