Újabb fejlemények a grazi tragédia ügyében: ezt találta a rendőrség a merénylő otthonában

Búcsúlevelet és egy nem működő csőbombát is találtak a nyomozók a kedden egy grazi középiskolában lőfegyverrel tíz ember halálát okozó, majd öngyilkosságot elkövető tettes otthonában végzett házkutatáson - közölte szerdán az osztrák rendőrség.

A keddi tragédiára, Ausztria második világháború utáni történelmének legsúlyosabb támadásának áldozataira szerdán az egész országban egy perces néma tiszteletadással emlékeztek. A 21 éves, Graz közelében lakó elkövető korábban maga is a BORG Dreierschützengasse gimnázium diákja volt, de nem fejezte be tanulmányait. A férfi két legálisan birtokolt lőfegyverrel ölt meg tíz embert és sebesített meg sokakat egykori iskolájában, mielőtt magával is végzett.

A lakásán tartott házkutatás során kedden egy búcsúlevelet is találtak analóg és digitális formában - mondta el Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági igazgatója az ORF közszolgálati televíziónak. "Elbúcsúzott a szüleitől. A búcsúlevélből azonban nem lehet indítékra következtetni, ez további vizsgálatok tárgya" - ismertette az igazgató.

Ruf közlése szerint a lövöldözés áldozatait az iskola különböző emeletein találták meg, egyiküket pedig az épület előtt. De arról egyelőre nem tudott felvilágosítással szolgálni, hogy a támadó véletlenszerűen támadt-e az emberekre, vagy célzottan őket vette célba. Ezt is vizsgálják - fűzte hozzá.