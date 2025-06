Kritikus 48 óra jön: Magyarországra is kegyetlen pusztulást hoz a parajdi katasztrófa?

Magas sótartalmú víz éri el a Maros magyarországi szakaszát a parajdi sóbánya katasztrófája miatt - figyelmeztetett a román környezetvédelmi miniszter. A szennyezés már jelentős halpusztulást okozott a Kis-Küküllőn, és várhatóan péntek este éri el a magyar határt.

Mircea Fechet román környezetvédelmi miniszter csütörtök este bejelentette az Antena3 hírtelevíziónak, hogy a román hatóságok értesítik a magyar felet a Kis-Küküllőből a Marosba került víz magas sótartalmáról. A szennyezés várhatóan péntek este éri el Nagylaknál a román-magyar határt, és a következő 48 órában is fennmarad - írja a hvg.hu.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a következő 24-48 órában továbbra is jelentős környezeti terhelés várható a magas sótartalom miatt. A miniszter szerint a parajdi bányakatasztrófát meg lehetett volna előzni megfelelő időben elvégzett munkálatokkal, és a kialakult helyzet kezelése hosszadalmas és költséges folyamat lesz.

A problémák súlyosbodtak, miután szerdán a parajdi sóbányánál a Korond-patak elterelésén dolgozó kivitelező a hatóságokkal való egyeztetés nélkül megbontotta a külföldi szakértők által javasolt vízhozamcsökkentő gátakat. A sóbányavállalat (Salrom) közlése szerint az intézkedésre a munkagépek és a munkások védelme érdekében volt szükség, és a helyzetet kisebb omlások is súlyosbították.

A szennyezés már most jelentős ökológiai károkat okozott. Több biológus is halpusztulásra hívta fel a figyelmet a Kis-Küküllőn. Hartel Tibor ökológus, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója felvételeket osztott meg elpusztult vagy szenvedő halakról, köztük védett fajokról is.

"A biológiai sokféleség összeomlása épp a szemünk előtt zajlik a Kis-Küküllőn!" – írta közösségi oldalán Fülöp Tihamér biológus, aki szerint ez nemcsak ökológiai katasztrófa, hanem jelzés is a román természetvédelmi intézmények válságkezelési képességeinek hiányosságairól. A román hatóságok a zeteváraljai és a bözödújfalusi víztározókból kiengedett vízzel próbálják hígítani az érintett folyók vizét az ökológiai katasztrófa mérséklése érdekében.

A szennyezés a lakosság életét is jelentősen befolyásolja. A Maros megyei vészhelyzeti bizottság bejelentette, hogy hétfőtől szünetel a jelenléti oktatás az érintett településeken, és alternatív vízellátási megoldásokat keresnek, miután több vízüzem működését is fel kellett függeszteni. A parajdi sóbányába május végén tört be a felette folyó Korond-patak vize, amely néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, beleértve a turisztikai célokra használt területeket is.

Címlapkép: Veres Nándor, MTI/MTVA