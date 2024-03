Óriási bajban a legendás belga sörgyár: rengeteg üzem állt le, eltűnhetnek a boltokból?

A Duvel sörgyár négy belgiumi és egy kansas city-i üzemében leállt a termelés egy zsarolóprogram-támadás következtében. Mivel az eset során az informatikai rendszer riasztói sikeresen aktiválódtak, így az IT részleg gyorsan értesült róla, és megkezdték az elhárítást. Jelenleg egy gyártóüzem már újra működik - számolt be a BBC.

A Duvel sörgyár négy belgiumi gyártóüzemében szünetel a termelés egy kibertámadás következtében. A támadás a vállalat szerint múlt héten keddről szerdára virradó éjjel történt, amely során feltételezhetően zsarolóvírus hatolt be a rendszereikbe. Öt üzemük állt le, de egy közülük már újraindult.

A társaság tájékoztatása szerint a vizsgálat jelenleg is zajlik, ezért még nem hozhatnak nyilvánosságra részleteket, de hozzátették, hogy az informatikai rendszerük riasztási funkciói megfelelően működtek, így az IT részleg gyorsan értesült a problémáról. A szerverek leállítása miatt Belgiumban és Kansas City-ben lévő üzemek termelése is felfüggesztésre került. A vállalat megerősítette, hogy Puurs-Sint-Amandsban lévő gyár már újra működik, ám a többi négy még mindig állni kényszerül.

A helyi sajtónak nyilatkozva a cég megerősítette: zsarolóprogram által indított támadásról van szó, ami azt jelenti, hogy a hackerek blokkolással vagy adatszivárogtatással fenyegetőznek, ha a cég nem fizet.

A Duvel, amely olyan márkák gyártójaként ismert mint Chouffe, Vedett vagy éppen a Liefmans, és már 1871 óta van jelen a piacon. 2022-ben 583 millió eurós bevételt ért el és körülbelül 230 millió liter sört állítottak elő. Jelenleg nem tudni, hogy az incidens miképp befolyásolja majd a cég termékellátását.

A zsarolóvírus nem játék

Egy tavaly májusi jelentés szerint a megkérdezett szervezetek 66%-a számolt be arról globálisan, hogy zsarolóvírus áldozatává vált. Magyarországon viszont sokkan többen szenvedtek el támadást: a megkérdezettek közel 80%-a. A szervezetek elleni zsarolóvírus támadások 76%-ában az elkövetőknek sikerült titkosítani az adatokat. Magyarországon még ennél is magasabb értéket mértek (78%). Míg globálisan 46% fizeti ki a váltságdíjat, nálunk ennél magasabb a fizetési arány; a támadást elszenvedők 59%-a - írta meg a Pénzcentrum.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az átlagos váltságdíj összege a tavalyi 812 380 dollárról 1 542 333 dollárra nőtt. Magyarországon ugyan 724 470 dollár volt az átlagos váltságdíj, de ez az összeg is csak azért ilyen magas, mert két, egyenként 5 millió dollár feletti kifizetés történt. A kifizetések közel 80%-a 50 ezer dollár alatti összeg.

Országonkénti bontásban Szingapúrt érte a legtöbb támadás a vizsgált országok közül, míg Nagy -Brittaniát a legkevesebb. Iparágakat tekintve az oktatási szektort érte a legtöbb zsarolóvírus támadás, míg az IT, technológia és telekom szektorokat a legkevesebb.