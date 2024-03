Kiszivárgott Putyin titkos Európa-térképe: így osztaná fel Ukrajnát, döntött Kárpátaljáról is

Dmitrij Medvegyev, az orosz politikai élet egyik meghatározó alakja, ismét felhívta magára a figyelmet egy merész kijelentéssel. Ezúttal egy olyan jövőképet vázolt fel, amelyben Ukrajna területi felosztásának eredményeképpen több ország is jelentős területi nyereségre tehetne szert. Az X közösségi média platformon megjelent videóban Medvegyev egy olyan térképet mutat be, amely radikálisan átrendezné a régió geopolitikai viszonyait.

A videóban látható térkép szerint Oroszország lenne a legnagyobb nyertes, hiszen az ukrán területek keleti és déli részeit, beleértve Harkivot, Odesszát és Dnyiprót, valamint Csernyihiv északi városát is magához csatolná. Lengyelország a második legnagyobb haszonélvezője lenne ennek a hipotetikus felosztásnak, mivel Ukrajna nyugati részein Zsitomirig terjeszkedhetne. Románia délről Vinnicja megye egy apró szeletét kapná meg, míg

Magyarországnak Kárpátalja jutna.

Ebben a forgatókönyvben Ukrajna nem szűnne meg létezni, de területe jelentősen zsugorodna, csupán Kijev és annak közvetlen környezete maradna meg. Meglepő módon Belarusz, Oroszország szövetségese ebben az elképzelésben nem részesülne új területekben.

