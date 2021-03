Van itt pénz: elképesztő luxuskocsikat vettek a leggazdagabb magyarok

Hiába a világjárvány, több luxus- és sportautót is forgalomba helyeztek Magyarországon: 50-60 milliós Mercedesek és több mint 100 millió forintos Ferrarik is akadnak a 2021-es toplistán.

A járvány sem szegte kedvét a leggazdagabbaknak: 2021-ben is szépen fogytak a luxus csodagépek Magyarországon. A Pénzcentrum most megnézte, melyek a módos magyarok kedvence autói a szuperluxus- és a sportkategóriákban január-februárban.

Nem hinnéd, melyik sportkocsiból fogyott a legtöbb

A Datahouse adataiból kiderült, Magyarország kedvenc sportautója továbbra is a Ford Mustang - 2021-ben eddig 29 darabot helyeztek forgalomba -, amit a második helyzetthez képest még viszonylag "olcsón" meg lehet venni, újonnan az indulóára 13 millió forint. A sportkocsik nál a második helye 13 forgalomba helyezett darabbal a Mercedes AMG GT áll, amely 50 millió forint körüli összegért vihető haza. A legkevesebb 31 millió forintos 8-as BMW-ből két hónap alatt

A top 5-be befért még a Porsche 911-es is, ami potom 45-50 millió körül megvehető (9 db), az ötödik legnépszerűbb sportkocsi pedig az Audi TT volt.

A különcök egzotikus sportkocsikkal róják az utakat: a 30 millió körüli Maserati Ghibliből 1 darabot helyeztek forgalomba február végéig, és forgalomba állt még egy alsó hangon 50 milliós Aston Martin DBS is.

Szuperdrága Ferrariból 2021-ben hat darabot is behoztak Magyarországra: a kb. 100 milliós 812-esből kettőt is forgalomba helyeztek, ugyanennyibe kerül a Ferrari Roma is, amelyből szintén kettő jött. Emellett egy darab F8-as is szerepel a listán, ez a sportkocsi kb. 120-130 milliót ér. Hasonló árcédulája van annak az egy Ferrari SF90-nek is, amit behoztak az országba február végéig.

Egyelőre nem jönnek a Teslák



Magyarországon tavaly nagyot ment a Tesla: Elon Musk elektromos verdáiból 72 darabot helyeztek forgalomba. Idén eddig 4 autójuk állt forgalomba, ebből a legtöbb Model 3-as volt, ami a legolcsóbb Tesla, nagyjából 16 millió forinttól meg lehet venni, ebből 3 darab állt forgalomba idén. A kb. 34 milliós Model S-ből 1 darab jött 2021 első két hónapjában, a SUV-kategóriás Model X-ből egyelőre nem jött még egy sem idén.

A nagyjából 10 millióval kevesebbről induló, szintén elektromos luxus-SUV Mercedes EQC-ből két darab kapott magyar zöld rendszámot. Az Audi hasonló árú elektromos terepjárójából, az e-Tronból hármat regisztráltak be. A Porsche elektromos csúcsmodelljéből, a Taycanból 8 darab érkezett Magyarországra, ennek sportkocsinak a listaára 53 millió forinttól indul.

Van itt pénz



A luxuterepjárók között a BMW X7-es fogyott a legjobban, 24 darabot regisztráltak be, ez a bazinagy SUV legkevesebb 29 millióért kapható. A második a Mercedes GLS, amelyből 17 darab is jött, és 31 millió forint az indulóára, de magyar rendszámot kapott két AMG-s változat is, amit kb. 55 millió forintért lehet kihozni a szalonból, illetve egy GLS Maybach is, amelyért legkevesebb 60 millió forintot kell fizetni.

A harmadik legnépszerűbb lusux-SUV a Mercedes G-osztály volt, abból is az AMG-pakettes: ebből 17 került forgalomba, újonnan 60 millió forint körüli összegért már meg is lehet venni. A "sima" G-osztályból 6 darab kapott rendszámot január-februárban, ez potom 40 millióról indul. A listában vannak különlegesebb darabok is: egy Lamborghini Urust is honosítottak 2021-ben, az olasz luxusterepjáró 70-80 millió forint körüli összegért lehet a miénk.

Nagyot mentek a luxuslimuzinok



A Datahouse adatai szerint idén a legnépszerűbb luxuslimuzin a 29 millió forintos alapáron kapható S-Merci, ebből 48 darabot jegyeztek be. A második helyen a Porsche Panamera áll, amiből hetet vettek idén a leggazdagabbak, 38 millió forint körüli alapáron lehet megvenni. A harmadik helyen a 7-es BMW áll, ebből hat darabot jegyeztek be, a Mercedeshez hasonlóan ez is legkevesebb 29 millióba kerül.

A különlegesebb darabok közé tartozik a Merceses S-class Maybach, ami már induló áron is elég húzós, 46,6 millió forint.

Forgalomba állt még 1 darab Bentley Flying Spur is, amit 40 és 120 millió forint között lehet megvenni. Jött még egy Lexus LS 500h is, a japán gyártó csúcsmodellje s 30 millió forint körüli alapáron kapható.

Címlapkép: Getty Images