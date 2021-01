Tavaly is ment a rongyrázás: ilyen luxusautókat vettek a leggazdagabb magyarok

2020-ban is repkedtek a tízmilliók: a leggazdagabb magyarok tavaly is rengeteg luxusautót vásároltak. Kiderült például, hogy 15-en ruháztak be egy méregdrága Ferrariba, de érkezett három darab a Lamborghini luxusterepjárójából is. Viszont a legnépszerűbb sportautót nem a Mercedes, a BMW, vagy a Porsche adta.

Egyre több magyar vásárol sportkocsikat, legalábbis a Datahouse adatai alapján 2020-ban összesen 639 ilyen típusú kocsi állt forgalomba hazánkban, és a luxus csodagépek is jól fogytak Magyarországon. A Pénzcentrum most megnézte, melyek a módos magyarok kedvencei a szuperluxus- és a sportkategóriákban!

Nem hinnéd, melyik sportkocsiból fogyott a legtöbb

Az adatokból kiderült, Magyarország kedvenc sportautója a Ford Mustang - összesen 265 darabot helyeztek forgalomba tavaly -, amit a második helyzetthez képest még viszonylag "olcsón" meg lehet venni, újonnan az indulóára 13 millió forint. A sportkocsik toplistájának második helyén 71 forgalomba helyezett darabbal a 8-as BMW áll, amiért legkevesebb 31 millió forintot kell fizetni. A harmadik helyezett (68db) Mercedes AMG GT árából pedig négy alap Mustangot is lehetne venni, de az 51 milliós árcédula sem tántorította el a gazdagokat.

A top 5-be befért még a Porsche 911-es is, ami potom 45-50 millió körül megvehető, az ötödik legnépszerűbb sportkocsi 2020-ban a Mazda MX-5 volt, ami 9 millióról indul itthon.

A különcök egzotikus sportkocsikkal róják az utakat: a 30 millió körüli Maserati Ghibliből hehet is vettek 2020-ban, jött még egy Grancabrio is (ez kb. 35 millió forinttól indul újonnan), és forgalomba állt még egy alsó hangon 50 milliós Aston Martin DBS is.

Gigadrága Ferrariból 2020-ban 15 darabot is behoztak Magyarországra: a kb. 100 milliós 812 Superfastból hatot is forgalomba helyeztek. Emellett öt darab 488-as is szerepel a listán, ez az olasz sportkocsi "csak" 80 milliót ér. A hazai gazdag-flotta gyarapodott még egy Ferrari F8 Spiderrel is, aminek az indulóára 70 millió forint körül van, illetve magyar rendszámot kapott egy F8 Tributo is, amelyért 70-80 millió forintot kell alsó hangon kicsengetni. Ezek mellett egy Portofino is érkezett, ami szintén hasonló árkategória.

Keresik az elektromos luxust



Magyarországon tavaly is folytatódott a Tesla térnyerése: Elon Musk elektromos verdáiból 72 darabot helyeztek forgalomba. Ebből a legtöbb Model 3-as volt, ami a legolcsóbb Tesla, nagyjából 16 millió forinttól be lehet szerezni újonnan, 57 darab állt forgalomba idén. Model S-ből 5 darab jött 2020-ban , a SUV-kategóriás Model X-ből 10 újat jegyeztek be - utóbbi kb. 34 millió forinttól rendelhető, elég szűkösen felszerelten. A nagyjából 10 millióval kevesebbről induló, szintén elektromos luxus-SUV Mercedes EQC jobban teljesített, 57 darab kapott magyar rendszámot. Az Audi hasonló árú elektromos terepjárójából kilencet regisztráltak be.

A Porsche elektromos csúcsmodelljéből, a Taycanból 47 darab érkezett tavaly Magyarországra, az egy töltéssel akár 450 kilométer megtételére is képes sportkocsi 53 millió forinttól indul.

Repkednek a tízmilliók



A hagyományos motorokkal szerelt luxuterepjárókból 364-et helyeztek forgalomba, 122 forgalomba helyezett példánnyal a Mercedes GLS vezet, amelynek 31 millió forint az indulóára, de magyar rendszámot kapott egy AMG-s változat is, amit kb. 55 millió forintért lehet kihozni a szalonból. X7-es BMW-ből 113-at helyeztek forgalomba, ebből a szerényen felszerelt vzió is 29 millió forintért kapható, az M-es sportkivitelből 11 állt forgalomba, ezért alsó hangon 37 millió forintot kell letenni az asztalra.

A harmadik legnépszerűbb lusux-SUV a Mercedes G-osztály volt, abból is az AMG-pakettes: ebből 44 került forgalomba, újonnan 60 millió forint körüli összegért már meg is lehet venni. A "sima" G-osztályból 33 darab kapott rendszámot, ez csak potom 40 millióról indul. A listában vannak különlegesebb darabok is: a kb. 60 millióba kerülő Bentley Bentaygából például 5 darabot is vettek, de három Lamborghini Urust is honosítottak 2020-ban, az olasz luxusterepjáró 70-80 millió forint körüli összegért lehet a miénk.

Imádják a luxuslimuzinokat



A legnépszerűbb luxuslimuzin a 7-es BMW volt, ami kb. 29 millió forinttól kapható, ebből 54 darab állt forgalomba tavaly, masodik helyen a szintén a 29 millió forintos alapáron kapható S-Merci végzett, 29 darabot jegyeztek be az alapváltozatból. Minden modellverziót figyelembe véve (limuzin, coupé, cabrio) összesen 51 csúcs-Mercedest helyeztek forgalomba 2020-ban, illetve volt még 12 darab az exklúzívabb, Maybach változatból, ami már induló áron is elég húzós, 46,6 millió forint.

a harmadik legtöbbet eladott luxuslimuzin az A8-as Audi volt 17 darabbal, negyedik pedig a majdnem 38 milliós alapáru Porsche Panamera lett, amiből 14-et jegyeztek be. Forgalomba állt még 2 darab Bentley Flying Spur is, amit 40 és 120 millió forint között lehet megvenni. Jött még két Maserati Quattroporte is, ami 30-40 millió forint körül kapható.

Címlapkép: Getty Images