Pofonegyszerű trükk: így spórolhatsz súlyos ezreket bevásárlásonként

Kevés annál idegesítőbb dologgal szembesülhetünk vásárlás közben, mint amikor egy filléres apróságot, amire amúgy nagy szükségünk van, vagyonokért szállítanak házhoz. Pláne, ha személyes átvételre nincs lehetőség. A pandémia igazi nagy nyertesei minden kétséget kizáróan a webáruházak, és azok, akik gyorsan tudtak alkalmazkodni az új feltételekhez, és át tudtak állni a házhozszállításra. A Pénzcentrum ezúttal annak járt utána, mennyi a különféle szolgáltatások díja, és hogy tudjuk ezeket okosan megspórolni.

Különböző termékek webshopból történő rendelése esetén gyakran futhatunk bele abba a helyzetbe, hogy a házhozszállítás költsége magasabb, mint magának a terméknek az ára. Például egy akciós könyv, Lothar Steinbrecher: Tapétázás lépésről lépésre című munkájának megrendelésekor: akciósan 799 forintba kerül Book24-en, a házhozszállítás költsége viszont 990 forint. Ilyen esetekben hiába akciós a termék, ha az összeget még egyszer ki kell fizetnünk a házhozszállításra. Nem csoda, ha az embernek elmegy a kedve még a tapétázástól is, félbehagyja a vásárlást, hogy még napokon keresztül árválkodjon szerencsétlen termék virtuális kosarában.

De nézzünk meg inkább egy átlagos, nem akciós, pontosabban "állandó akciós" könyv árát és kiszállításának költségeit. Az Aromaterápia kezdőknek című nagy sikerű könyv Anne Kennedy tollából például 3359 forintba kerül ugyanebben a webshopban, a házhozszállítás díja 990 forint, tehát nagyjából a vételár 30 százaléka, ami még mindig jelentős hányada. Ha a Bookline-tól rendeled, 3400 forintba kerül, a házhozszállítás díja 1200 forint körül van, attól függ melyik céget választod: GLS (1 250 Ft), Express One Hungary Kft. (1 237 F), Magyar Posta Zrt. (1 221 Ft), vagy a Sprinter Futárszolgálat Kft. (1 262 Ft). A Líra könyváruházból, ahol 3399 forintba kerül, a Sprinter futárszolgálat 999 forintért hozza az ajtónkig, az MPL 969 forintért.

A Mai könyv oldalán a kiadvány olcsóbb, 2959 forint, MPL bármelyik szállítási módját választhatjuk, 1299 forint az ára. Itt különérdekesség, hogy akár csomagautomatába kérjük, akár a postára, akár a lábtörlőnkig, az szolgáltatás ára nem változik. A Jorashopban is viszonylag kedvezményes áron hozzájuthatunk, 2776 forintért, a szállítás 1190 forint, de ugyanennyi, ha PostaPontra, postai csomagautomatákba, Mol kutakra, vagy Coop üzletekbe kérjük. Ha az Újkönyvek.hu oldalról rendeljük meg, 2895 forintba kerül, kiszállítása MPL futárszolgálattal 1095 forint. A Könyvsiker oldalán 2980 forint az ára, az MPL költsége 1249 forint. A Könyvkölcsönző oldalán (a nevével ellentétben meg is tarthatjuk) kereken 3000 forint, és az Express One futárszolgálat 990 forintért hozza házig.

Ha semmiképp se mozdulnál ki, de anyagilag a lehető legjobban jönnél ki a vásárlásból, úgy kell sakkoznod, hogy a legolcsóbb webáruházhoz megtalálod a legkedvezőbb díjú kiszállítást.

Az ábrán jól látszik, hogy egy átlagos könyv ára hogyan aránylik a kiszállítás összegéhez. Igaz tehát a tézis, minél többet rendelünk, minél nagyobb összegben, mivel a kiszállítás költsége nem változik, annál jobban megéri. Sőt, a legtöbb esetben bizonyos összeghatár felett (könyvesboltokban ez 20 ezer forint szokott lenni), ingyenes a kiszállítás. Nyilván sok tételnél, nagyobb a haszon, így ezt a költséget már át tudja vállalni a bolt.

De hogy pontosan mikortól, milyen összegtől éri meg házhozszállítatni? Ez egyénenként, termékenként változó. Van aki, bármennyit kifizetne, hogy ne neki kelljen felcipelnie a karton ásványvizeket a negyedikre, de van olyan is, aki a város legszélső kerületébe is kibuszozik a nap végén, hogy megspóroljon 790 forintot. Nyilván minél több pénzt hagyunk a virtuális pénztárnál, annál kisebb hányadát teszi ki a kiszállítás díja,

egy 30 ezres nagybevásárlásnál a 899 forint szinte fel sem tűnik (2%), de egy 790-es könyv esetében a 990 forint viszont már minden szempontból sok.

A helyzet akkor igazán bosszantó, amikor csak valami apróságra van szükségünk, mondjuk egy 250 forintos csavarra, és személyes átvételre nincs lehetőségünk, mert vagy a város másik végén van, vagy egy másik városban, a házhozszálltás költsége viszont ennek a négyszerese lenne.

Éppen ezért van olyan webshop, ami eleve azzal hirdeti magát, hogy a kiszállítás (és adott esetben a visszaküldés is) ingyenes. Így tört be az About You is a magyar piacra másfél évvel ezelőtt. Jól hangzanak ezek a szlogenek, ám érdemes körültekintőnek lenni, hiszen általában ilyen esetekben a kiszállítás díja beépül a termékek árába. Mint például ennél a cipőnél:

Érdemes tehát résen lenni, és folyamatosan figyelni a webáruházak kínálatát, feliratkozni esetleg a hírlevelükre, hiszen időről időre, általában a szezonok végén, nem csak figyelemre méltó leárazásokkal, de ingyenes házhozszállítással is csábítják a vevőket.

A pandémia nagy nyertesei

Nem kérdés, hogy az igazán nagy nyertesei az elmúlt lassan egy év történéseinek a webáruházak és a futárcégek. A GKI Digital mérései szerint a járvány eredményeképp március közepe és április vége közötti másfél hónap során - csupán a termékrendelések tekintetében -

több mint 50 ezer új vásárló jelent meg a magyar online kiskereskedelmi piacon, ezzel az aktív online vásárló, felnőtt lakosság száma már eléri a 3,35 millió főt.

A bővülés mértékét érzékelteti, hogy 2019-ben 8 hónap alatt nőtt organikusan ilyen mértékben az új belépők száma, mint most a járvány hatására alig másfél hónap alatt.

A magyarországi házhozszállítás tömeges lakossági elterjedése valahol a pizzafutárok megjelenésével kezdődött a 90-es években, majd lassan de folyamatosan bővült az igénybe vett szolgáltatások köre. Először csak karácsony környékén nőtt meg az webshopok forgalma, majd ez a lendület az netes fizetésre alkalmas "dombornyomott" kártyák elterjedésével óráról órára népszerűbb lett.

A pizza után nem sokkal elkezdődött a ruhanemű, és az egyéb árucikkek rendelése is, majd az alapanyagokat, a háztartási kellékeket is egyre gyakrabban rendeltük házhoz. 2013-ban nagyot lendített a szektoron a Tesco, amikor bevezette az Online Bevásárlás nevű szolgáltatását, arra kényszerítve ezzel a nagy piaci szereplőket, hogy ők is belevágjanak a házhozszállításba. Jelenleg hat cég uralja és fedi le ezt a területet, bár főleg a főváros és a nagyvárosok élvezhetik ennek az előnyeit. Ők mint azt látni fogjuk sok esetben olcsóbbak tudnak lenni, mint a futárcégek, hiszen saját infrastruktúrával, humán erőforrással rendelkeznek.

Ez is érdekelhet! Gondoltad volna? Ennyit keres egy árukiszállító a Tescónál Érdekes videóra bukkant a Pénzcentrum: alig egy hete egy új sorozat első részében a Tesco házhozszállítóit...

Ne és persze a fejlődés nem állt meg, folyamatosan nő azoknak a kisebb üzletek a száma, akik a pandémia kényszere miatt hosszabb—rövidebb időszakokra átálltak a kiszállításra, jellemzően valamely futárcéggel vagy ételkiszállítóval szerződve.

Márciusban jelent meg a 48/2020-as kormányrendelet, amelyben a kormány könnyített az élelmiszer- és ételkiszállítás, illetve a napi fogyasztási cikkek üzleten kívüli árusítása feltételein. Célja nyilvánvalóan egyrészt a lakosság ellátásának segítése, másrészt a boltok és éttermek forgalma visszaesésének mérséklése.



Nagybevásárlás a lábtörlőre

A könyvek esetében tapasztalt áraknál tehát olcsóbb az élelmiszerek rendelése hipermarketek webshopjaiból. A piac hat legjelentősebb szereplőjének árképzését vizsgáltuk meg, és ábrázoltuk a következő grafikonon.

Az Auchannál 35 ezer forint feletti rendelés esetén a szállítás díja 1 forint. A megadott díjak házhozszállítás esetén 10 ezer forint feletti rendelésekre érvényesek, az alatti rendelés esetén a szállítási díj egységesen 1 990 forint.

A Tescónál, ha nem éri el a 10 ezer forintot a rendelés, plusz 750 forintos alapdíjat számítanak fel. (Korábban volt ingyenes kiszállítás 35 ezer forint felett, ám mostanra ez a kedvezmény megszűnt.)

A Kifli 14 999 forint felett minden esetben ingyen hozza ki a termékeket, 5 ezer és 10 ezer forint közötti rendelésnél 690, 10 ezer és 14999 között 499 forint a díja - ám ez változhat a szabad kapacitások függvényében.

A Prímánál 10 ezer forintos kosárérték alatt a fenti díjakra 1 500 forint felárat számolnak, de 30 ezer forintos kosárérték felett a kiszállítás díjtalan.

Készételek a küszöbig

És ha már házhozszállítás témakörét tárgyaljuk, nem hagyhatjuk ki a készételek kiszállítását is, mely szintén nagyot ment a tavaly márciusi lezárások óta. A járvány hatásaként ugrásszerűen megnőtt és folyamatosan bővül a kiszállítással foglalkozó éttermek száma. Legegyszerűbb módja ma a kiszállításnak saját infrastruktúra híján, ha egy étterem csatlakozik a piacot uraló most már három nagy készétel szállításra specializálódott futárcéghez.

A Netpincér 1999-as indulása óta szinte egyeduralkodó volt a magyar ételrendelési piacon, egészen 2018-ig, a Wolt indulásáig. 2020 áprilisában aztán elindult a Bolt Food szolgáltatása is, melyet korábban személyszállítási applikációként ismertünk, de azóta ez a két szolgáltatás párhuzamosan működik egymás mellett.

Persze a szolgáltatás nem fedi le az egész országot, kijelenthetjük, hogy a főváros toronymagasan vezet, már ami a csatlakozott éttermek számát illet, erről részletesebben Felpörgött a kiszállítás, sokan mégis csak pár helyről tudnak rendelni című cikkünkben írtunk.

A Woltnál az alap kiszállítási díj Budapesten belül 499 forint, ami 1,5 km-ig elég, kivételt képeznek ez alól bizonyos zónák, mint pl. Dél-Pest, Csepel, Újpalota. Ezek esetében a kiszállítási díj 249 Ft, mely 1 km-es körzetben érvényes. Ahogy nő a távolság, azzal együtt nő a kiszállítási díj is. A Netpincérnél Budapesten átlagosan 490 forint, vidéken átlagosan 290 forint a szállítási díj - hangzott el egy korábbi interjúban. És kicsit sem meglepő fordulat, hogy hasonló díjakkal találkozhatunk, ha a Bolt Food applikációján keresztül rendelünk ebédet: 500 forintba kerül. Ám mindhárom cégnél folyamatosak az akciók, nem csak az új belépőknek kedveznek, de szinte mindig találni olyan éttermeket, ahonnan teljesen ingyen jön az ebéd vagy a vacsora: mindhárom applikáción belül le lehet szűrni ezeket a helyeket.

Érdemes tehát a megszokott ízek mellett újakat is kipróbálni, és rászánni az időt, hiszen aki rendszeresen rendel, az sokat spórolhat így.

Címlapkép: Getty Images