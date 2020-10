Őrület a Lidl áruházaiban: rommá keresheted magad a diszkontlánc sportcipőjével

Miután több ország után idehaza is feltűnt a Lidl ötezres sportcipője, nálunk is elindult a roham a darabokért. Van, aki már most több mint háromszoros áron próbál túladni rajtuk egy apróhirdetési portálon és folyamatosan töltik fel az újabb eladó darabokat.



Múlt szerdán írtunk róla, hogy Magyarországra is begyűrűzött a Lidl-logós, kék-sárga edzőcipő, amely eredetileg egy áprilisi tréfának készült, de a kommentelők annyira meg akarták venni, hogy tényleg legyártotta a diszkolánc. A termék mellé egyébként egész kollekció érkezett, van benne póló, papucs, zokni és leggings is, és ha már a diszkontcég a saját logójával díszítette föl mindezt, elég olcsón is adja. A sportcipő 4999 forint, de a zokni például kevesebb, mint egy ötszázas.

A kollekció már Németország és Belgium után bejárta Európa több országát, ahol mindenhol volt bennük egy közös: viszonylag keveset gyártottak belőle, ami önmagában nem meglepő. Az már annál inkább, hogy ezt elég hamar elkapkodták a vásárlók, Belgiumban a kétszázezres készletet rabolták le rekordidő alatt. Arról nincs információnk, hogy itthon hány darabot tesznek ki a polcokra belőle, de olvasónk az egyik fővárosi Lidl-ből már arról számolt be, hogy gyorsan fogynak a készletek, ráadásul több hibás darabot is látott.

Az sem rendkívüli, hogy ilyenkor megpróbálkoznak az ügyeskedők sokszoros áron továbbadni a portékát valamelyik aukciós oldalon.

A kérdés csak az, ki vesz meg egy ötezres reklámcipőt 17 ezerért?

Ennyiért árulja ugyanis az egyik legnagyobb magyar adok-veszek portálon egy eladó a 13. kerületből. Igaz, ennyiért már a zokni is benne van az árban. Egyébként a nemzetközi példák szerint neki áll a zászló: Finnországban például akkora őrület kerekedett köré, hogy volt, aki 800 euróért, azaz majdnem háromszázezer forintnak megfelelő összegért igyekezett továbbadni az online piactéren.

Ehhez persze az olcsóság és a meglepőség faktor mellett az kellett, hogy mémesüljön, miután sokan ironikusan, poénból vették csak meg, majd a közösség médiát elárasztották az ezzel kapcsolatos posztok, volt, hogy Facebook-csoportban rendeztek közös “vadászatot" a termékekért. Nyilván a cégnek nem lenne ellenére, ha itthon is mémesülne, talán ez dönti el, hogy fél év múlva egy ötszázasért találkozunk vele valamelyik piacon, vagy nálunk is lesz, aki vagyonokat fizet érte. Elvégre ne feledjük el, hogy az egész egy mémből indult.

