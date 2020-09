Hamarosan Magyarországon is kapható lesz a Lidl sportcipője: ennyibe fog kerülni

Magyarországon is piacra dobja sikercipőjét a Lild: a sajátmárkás darab egy vicc nyomán született, Németországban és több európai országban is megőrülnek érte az emberek. Nem csak a cipő érkezik, egy egész kollekcióval támad a boltlánc.

Hétfőtől Magyarországon is piacra kerül a Lidl sajátmárkás ruhakollekciója, ami már jó ideje hatalmas siker Németországban, és több más európai országban is. Az akciós újságból kiderült, hogy a Lidl sportcipője 4999 forintba kerül majd itthon, de lesz zokni is 449 forintért. Ha valakinek Lidl-ös pólóra fáj a foga, azt 1499 forintért kaphatja meg. Hazánkban is kapható lesz a sajátmárkás női leggings is 1599-ért, és a Lidl-papucsot is piacra dobják 1999 forintért.

Tréfából indult az egész

A Lidl-kollekció tulajdonképpen egy viccből kerekedett: tavaly április elsején a németországi boltlánc viccből posztolt egy photoshoppolt sportciőt a Facebook-oldalára, ám ez akkora sikert aratott a vásárlók körében, hogy a Lidl 400 darabot le is gyártatott, és egy nyereményjáték keretein belül osztották ki a vásárlóknak.

A cipők azóta nagyobb volumenben is megjelentek a polcokon, Belgiumban például pillanatok alatt elfogyott 200 ezer darab, és a hollandoknál is hatalmasat ment a cipő. Volt olyan, aki tízszeres áron akarta továbbértékesíteni a Lidl-cipőt, mert már egyszerűen nem lehetett kapni.

Címlapkép: Getty Images