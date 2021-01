Nagyot húzott Elon Musk: ilyen lesz az új Teslák beltere, jön a 840 kilométeres hatótáv

Leleplezte a Tesla a legújabb Model S-t, és Model X-et. Külsőre sokminden nem változott a kocsikon, ám újfajta hajtással is lehet rendelni például Model S-t, a Plaid+ az ígéretek szerint több mint 840 kilométert is megtesz egy töltéssel, és kevesebb mint 2 másodperc alatt futja a 100-at. Az igazi átalakulás a beltérben jelentkezik: mégtöbb képernyő, letisztultabb formák az új dizájnban.

A Q4-es jelentésében árulta el a Tesla, hogy gyökeresen átalakul a gyártó két nagyobb, drágább modellje. A képek alapján külsőre ugyanakkor a Model S-en csak apró változások láthatók, kicsit agresszívabb lett az orra, valamint megérkezett a "chrome delete", azaz a krómozott alkatrészeket (kilincsek, dízslécek, stb.) lehet kérni gyárilag matt feketében is.



Fotó: Tesla Fotó: Tesla

A Tesla szerint átalakították a hajtást is, és az akupakkon is csiszoltak. Emellett a performance modellt felváltotta a Plaid, ami 2 másodperc alatt van 100-on, egy töltéssel akár 630 kilométert is elmegy, ennek az alapára 113 ezer dollár, valamivel több mint 33,5 millió forint. Megjelent a kínálatban a Plaid+ verzió is, ami elképesztő, 840 kilométeres hatótávot ígér - miközben kevesebb, mint 2 másodperc alatt futja a 100-at. Aki egy ilyenbe ülne bele, legkevesebb 133 ezer dollárt, azaz madnem 40 millió forintot kell leszurkolnia. A "sima" Plaid csak 1020 lóerős, a plusz pedig több mint 1100.



Fotó: Tesla Fotó: Tesla

A Model X is csak részleteiben változott kívülről, ez is megkapta a három motoros Plaid-hajtást. Ebben a verzióban 1020 lóerő a teljesítménye, egy töltéssel kb. 550 kilométert tud megtenni, mialatt 2,5 másodperc alatt futja a 100-at.



Fotó: Tesla Fotó: Tesla

Az igazi megőrülés a beltéri fotókon jön szembe! Az eddigi, álló kijelzőt felváltotta a Model 3-ből ismert, fektetett képernyő.



Fotó: Tesla Fotó: Tesla

Az új kormány a Roadster prototípusából érkezett, és a sofőr előtti, kisebb kijelző is megmaradt - ahogyan a műszerfal teljes szélességében végighúzódó légbeömlő is.



Fotó: Tesla Fotó: Tesla

Sőt, az új dizánjban a hátul ülők sem maradnak kijelző nélkül: kapnak ugyanis egy 8 colos képernyőt (ami valószínűleg afféle tablet lesz).



Fotó: Tesla Fotó: Tesla

Címlapkép: Telsa